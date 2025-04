Los teatros encaran el Día Internacional de la Danza y el debut de Terelu Campos

Este domingo Valladolid acude a la cita global que conmemora el Día Internacional de la Danza, y con ella sus teatros, que cumplen escrupulosamente la ... onomástica con independencia de su envergadura o la ambición de sus propuestas. Desde el LAVA se vertebra un ambicioso programa que arrancó el pasado jueves con 'NO', de los exintegrantes del Ballet Nacional de España Irene Tena y Albert Hernández, reinventados en la compañía propia 'La Venidera': «Estamos en un momento donde decir 'no' a muchas cosas permite encontrar nuevos 'sí'».

Este viernes, Lorena Nogal con 'El elogio de la fisura', y el sábado La Veronal con 'Firmamento' seguirán encaminando sus pasos (de baile) hacia la fecha señalada del domingo, con el Premio Nacional de Teatro Aracaladanza y 'Va de Bach': «Queremos derribar el prejuicio de que la música clásica es solo para mayores y entendidos», apunta Enrique Cabrera, de esta agrupación: «Es asimilable a cualquier edad y estrato cultural o social».

Otros recintos que acogen espectáculos de danza son Andén 47, con 'Otempodiz' de Ertza este día 28, la sala 'Al Norte a la Izquierda', con 'La noche y la luna' este sábado, o el Teatro Calderón que recibe durante todo el fin de semana a la compañía de Nacho Duato en el Teatro Calderón, con un popurrí de varias piezas del exdirector dela Compañía Nacional de Danza. 'Gnawa', 'Liberté', 'Duende' o 'Cantus' abordan la guerra, la multiculturalidad o lo internacional, en obras «muy bien adaptadas a bailarines de 18 a 21 años, cosas muy sencillas y fáciles de digerir para entendidos y neófitos», anticipa Duato.

En otras obras de teatro, el Zorrilla ha colgado el 'Entradas agotadas' para el debut sobre las tablas de Terelu Campos, 'Santa Lola', producida por Lara Dibildos y que se representará este sábado: «Es de estar agradecidísima, con la mayor de las gratitudes, a todas las personas que han tenido el interés de venir a vernos», declara Campos. «Es un reto desafiante que da miedo, pavor y terror pisar el teatro, pero me he encontrado a la hora de encarar ciertos monólogos con que me ha resultado natural dar sentido a lo que se cuenta». En esta comedia sobre la muerte, Campos encarna a una mujer que no sabe que ha fallecido, según un libreto escrito por César Lucendo.

El Zorrilla también acerca 'El son de Eladio' este viernes, un tributo a Luis Miguel el sábado de boca de Luis Casado, 'Romance'; y el homenaje familiar al filme 'Vaiana', que compartirá el domingo cartel con los monólogos de Kike Biguri.

Realismo mágico

Otro de los platos fuertes de teatro este fin de semana es 'Retorno a Celama', revisión de Teatro Corsario de su homenaje a Luis Mateo Díez y a la fantástica tragicomedia que vertebran las vidas de las comarcas leonesas: «Está llena de humor, con elementos mágicos, espíritus y con mucha compasión e interés dramático», enumera Jesús Peña. Con el recuerdo del reciente fallecimiento de Vargas Llosa, la compañía defiende la idiosincrasia patria del realismo mágico y cómo entronca con sus propias inquietudes: «Mateo Díez habla de lo que conoce y se deja influir por el boom latinoamericano, y para nosotras toda recuperación tradicional y antropológica es interesante cuando se puede convertir en materia teatral», explican. La obra podrá verse en el Centro Cultural Miguel Delibes el sábado.

El Cervantes por su parte despide abril cerrando el ciclo 'Flamenco con duende', con Cancanilla de Málaga y el guitarrista Julio Romero, la infantil 'Coco y sus amigos' o el monólogo de Patri de la Fuente 'Castellaning' y el show de ilusionismo 'Magia desde el futuro'. Por su parte, la Sala Borja representa una versión de 'La casa de Bernarda Alba' este domingo a cargo de Ángel J. Blanco y Marisa Melet.