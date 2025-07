Pepe Viyuela revive al pícaro Guitón Onofre en Olmedo Clásico

El Lazarillo de Tormes, el Buscón llamado don Pablos, Guzmán de Alfarache... La tradición de la novela picaresca en la literatura española no solo es ... fecunda, sino que se ha imbricado en nuestra identidad como nación mucho más que cualquier otro género (narrativo, poético o dramatúrgico). Este lunes, Pepe Viyuela aúna fuerzas y talento con la tañedora de instrumentos Sara Águeda para dar vida a una novela perdida, casi olvidada, del Siglo de Oro; integrada en esta corriente; 'El Guitón Onofre', que acoge la Corrala Palacio del Caballero en el marco de la XIX edición del Festival de Teatro Olmedo Clásico.

«Es una novedad absoluta, un texto perdido durante varios siglos que no apareció hasta trescientos años después en una librería de París», explica Viyuela. «Además, será la primera vez que veremos en teatro a un pícaro más de la saga, pero notablemente diferente a todos los demás: más descarnado, más vengativo...», anticipa. «Es una alegría habernos encontrado con esta novela».

Viyuela acredita la presencia social del pícaro en nuestro país en general y en el panorama político en particular: «Su figura responde a un carácter sinvergüenza o buscavidas que no tiene freno en su ambición, un personaje de una extracción social baja en sus orígenes y que vive con dificultades», detalla. «Pero cuando empieza a salir del agujero, la corrupción le lleva a seguir escalando puestos sociales y situarse en lo mas alto del escalafón, donde ni siquiera ahí es capaz de parar». El arquetipo, a su juicio, trasciende a las meras páginas de un género literario específico: «No responde a una situación política o social determinada, sino que atraviesa los siglos y sigue ocupando presencia en nuestra sociedad».

Y es que aunque en aquel momento España era «un país en decadencia, había hambre y los estratos bajos lo pasaban mal», en poco o nada se parecen aquellos antihéroes a quienes hoy se autodenominan 'pícaros': «Los actuales, sin tener tanta e incluso ninguna necesidad de dinero o de medrar, son capaces de cualquier cosa para seguir acumulando fortuna y poder», denuncia. «Hoy el pícaro no conoce una extracción social única; es capaz incluso de formar parte de la aristocracia, da igual de dónde proceda si lo que tiene es la moral relajada y se comporta de tal manera que lo único que le importa es a sí mismo».

Pero si en Inglaterra no se consideran 'macbeths', en Alemania no se sienten 'Faustos' ni en Rusia asumen ser unos 'Raskolnikov', ¿por qué en España hay tantos pícaros? «En nuestra tradición hay muchos ejemplos, una serie larga de personajes que se remontan a una época anterior a Lázaro», opina Viyuela, poniendo como ejemplo a La Celestina. «Es una reflexión muy personal: pienso que estamos ante una columna vertebral rastreable en la literatura española que no se circunscribe a un solo personaje o un solo caso, sino que va dejando miguitas detectables a lo largo de una tradición en la que hemos sido capaces de reflejarnos y de retratarnos desde el siglo XV hasta nuestros días, con ciertos rasgos en personajes de, por ejemplo, Eduardo Mendoza».

Puesta en escena

En esta adaptación de 'El guitón Onofre', dirigida por Luis d'Ors y versionada por su protagonista masculino y por Bernardo Sánchez, Viyuela y Águeda introducen una capa de metateatro y encarnan a dos cómicos de la legua del siglo XVII que van a interpretar esta obra de Gregorio González: «Nos movemos en un espacio de objetos desordenados que poco a poco conforman un entarimado escenográfico para reflejar el lugar que utiliza Onofre para encumbrarse y llegar a las más altas cotas sociales», explica el actor. «Los instrumentos de Sara desempeñan también un papel importante para el ambiente sonoro de la función.

Rostro reconocible, más allá del teatro, en sus papeles cómicos para cine y televisión, Viyuela sigue defendiendo el valor cultural, artístico y emotivo, pero también cerebral, del humor: «Está muy cerca de la filosofía: es una forma de mirar la vida que nos permite seguir sobreviviendo y soportándonos como seres humanos», pondera. «Hay en mí una visión más pesimista del género humano, pero si consigo levantarme cada mañana es gracias al sentido del humor, a practicarlo y ver a través de una lente que impide, como un chaleco salvavidas, que nos hundamos en medio de tanta miseria humana». Una redención en la que, a su juicio, resulta de vital importancia rememorar la infancia y la mirada de los niños: «Gracias a su inocencia podemos salir adelante, pues la mezquindad del adulto solo se alivia con la mirada hacia la infancia y hacia el momento y el lugar donde jugábamos: si lo perdiéramos, desapareceríamos», sentencia.