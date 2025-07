Olmedo Clásico descorre el telón y convoca al teatro del Siglo de Oro con trece espectáculos

El legado literario de Calderón de la Barca, Shakespeare, Francisco de Rojas Zorrilla, Sor Juana Inés de la Cruz, Lope de Vega, María de Zayas ... y otros autores del Siglo de Oro será interpretado en clave contemporánea durante diez días en Olmedo Clásico. Desde hoy hasta el domingo 27 de julio, el festival se encomienda a temáticas en torno a la farsa, el arte del engaño, el poder y sus sombras de la mano de trece espectáculos llevados a las tablas por compañías españolas, de Portugal y México.

Con el aforo de la Corrala Palacio del Caballero y el Centro de Artes Escénicas San Pedro prácticamente llenos los fines de semana y con hasta un 70% de ocupación el resto de los días, esta noche descorre el telón por primera vez en Olmedo Sor Juana Inés de la Cruz. 'Los empeños de una casa', a cargo de la Compañía Nacional de Teatro de México, abre el certamen en el que los clásicos cobran nuevos bríos en esta 19 edición.

Teatro Clásico de Sevilla, Morboria, Companhia do Chapitö, Mic Producciones, For the Fun of It, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Ron Lalá mostrarán sus montajes en una programación que también convoca a espectáculos como 'Momentos inolvidables de los grandes intérpretes del clásico', un recital con pasajes referenciales en la trayectoria actoral de Pepa Pedroche, Fernando Aguado, Beatriz Argüello y Clara Sanchís. También está invitado Pepe Viyuela en el papel de 'Guitón Onofre. El pícaro perdido', en adaptación de la novela de Gregorio González. No faltará 'El alcalde de Zalamea en sus versos esenciales', con actores como Arturo Querejeeta o Blanca Izquierdo, que se han metido en la piel de sus personajes en diferentes representaciones.

En paralelo, el festival ofrece propuestas peculiares que lo hacen diferencial frente a otros del mismo género. Una es el ciclo de jornadas sobre teatro clásico, del lunes 21 al miércoles 23 de julio en quince sesiones de recitales y diálogos entre profesionales de las distintas especialidades que aglutina el teatro clásico, invitando a los espectadores a sumarse a estas conversaciones, concebidas para conocer las interioridades de la escena barroca. Así, el martes 22, escritores y actores acercarán a los asistentes a la figura de Cosme Pérez, alias 'Juan Rana', uno de los comediantes más conocidos del Siglo de Oro, originario de Tudela de Duero.

Ampliar Benjamín Sevilla, codirector de Olmedo Clásico. José C. Castillo «La fidelidad de nuestro público es la clave del éxito» Codirige Olmedo Clásico desde sus inicios en 2006 junto al catedrático de Literatura Germán Vega, siendo conocedor de los primeros balbuceos de esta iniciativa que cada mes de julio pone en el mapa cultural la Villa del Caballero. Benjamín Sevilla , gestor cultural y técnico de turismo en la localidad vallisoletana, se muestra orgulloso de que el certamen, con un presupuesto cercano a los 290.00 euros, se haya consolidado. «La fidelidad del público es la clave. Sin él el festival no existiría. Hay que agradecer que cada año miles de personas se sienten en las butacas de la Corrala y del Centro de Artes Escénicas San Pedro». –¿Lo más laborioso para que el festival continúe en pie? –Mantener la calidad artística. Que la selección de obras cuadre con aquello que crees que al público le va a gustar. La financiación es otra cuestión importante, si no fuese por el apoyo de las instituciones (Ministerio de Cultura, Junta de Castilla y León, Universidad de Valladolid, Diputación y Ayuntamiento sería imposible. Y en nuestro caso, también los fondos europeos. –¿Resulta complicado atraer a compañías extranjeras? –Muchas veces lo más complicado es encajar espectáculos de compañías internacionales, que las pilles en España o que puedas provocar una gira para que vengan aquí. Respecto a las nacionales, lamentablemente muchas se quedan fuera pese a tener una gran calidad, pero hay que hacer una selección, buscar una obra que no se haya visto, propuestas originales, que el texto en sí mismo haga que el espectáculo prometa y sea viable para el festival... intento ver antes casi todo lo que se representa. –¿Qué autor ha sido el más representado en Olmedo? –Lope de Vega, sin duda. Es el dramaturgo más prolífico del Siglo de Oro. Curiosamente este año casi no hay textos de Lope. –¿Qué supone para Olmedo el festival? –El clásico se concentra durante diez días en una localidad de 3.500 habitantes convertida en escaparate para exhibir y disfrutar del Siglo de Oro. –¿Qué desafíos afronta el festival? –Mantener lo que tenemos. No queremos crecer más allá de lo que somos. Tenemos abonados desde la primera edición de Olmedo Clásico, público entendido al que seguir atrayendo con una buena programación.

Y del 24 al 26 de julio se desarrollará el curso de análisis e interpretación actoral, impartido a partir de escenas de 'Las gracias mohosas', de Feliciana Enríquez de Guzmán, con el fin de ahondar en cómo se componen personajes y se «viaja desde lo más culto a lo más vulgar en clave de comedia». La presentación del sello de Correos de Olmedo Clásico y la exposición de fotografías de Pío Baruque, testigo de la andadura del festival desde su edición primigenia, son otras de las propuestas.