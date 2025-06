Olmedo Clásico fía a Shakespeare y Calderón un cartel en torno al engaño, el poder y sus sombras

Jesús Bombín Valladolid Viernes, 6 de junio 2025, 14:12 Comenta Compartir

La farsa y el arte del engaño, el desempeño del poder y sus sombras, y el destino y la identidad en crisis conforman el hilo conductor de los trece espectáculos que ofrecerá Olmedo Clásico del 18 al 27 de julio en una edición –cumple 19– en la que se tenderán puentes entre el Siglo de Oro español y el teatro isabelino inglés. Así lo avanzó Benjamín Sevilla, codirector del certamen, en la presentación de un cartel que ofrece en paralelo un programa de recitales, mesas redondas y diálogos con actores, directores, gestores e investigadores en torno a la escena clásica.

A lo largo de diez días, por la Corrala Palacio del Caballero y el Centro de Artes Escénicas San Pedro desfilarán trece compañías de España, México y Portugal en un festival «que no es una rutina, nos parece un milagro, estamos modestamente contentos de su afianzamiento», apuntó el también codirector, Germán Vega.

Ampliar Un pasaje de 'Los empeños de una casa', de Sor Juana Inés de la Cruz, representada por la Compañía Nacional de Teatro de Mésico.

La primera en descorrer el telón será la Compañía Nacional de Teatro de México el 18 de julio con la comedia de enredos amorosos de Sor Juana Inés de la Cruz 'Los empeños de una casa'. Tomará el relevo al día siguiente Teatro Clásico de Sevilla con 'Macbeth', la tragedia de William Shakespeare; y el domingo 20 Morboria Teatro llevará a las tablas 'Lo que son mujeres', de Francisco de Rojas Zorrilla, una comedia en torno a dos hermanas envueltas en una trama de casamientos.

Novedosa es la propuesta del lunes 21 a las 18:00 horas, con Fernando Aguado, Beatriz Argüello, Pepa Pedroche y Clara Sanchís recitando los pasajes más emblemáticos que han interpretado a lo largo de sus respectivas trayectorias en el teatro clásico. «Todos ellos han desempeñado primeros papeles en espectáculos que han supuesto verdaderos hitos en la recuperación del teatro del Siglo de Oro», explica Germán Vega. Esa misma jornada, por la noche Pepe Viyuela y Sara Águeda interpretarán 'Guitón Onofre. El pícaro perdido', adaptación de la novela de Gregorio González.

Ampliar 'El arte de ser comediante', de Teatro a Bocajarro.

El martes 22 por la tarde será el turno de Teatro a Bocajarro, que propone humor, música y participación del público en el Centro de Artes Escénicas San Pedro con un espectáculo de creación propia, 'El arte de ser comediante'. Ese día por la noche, de nuevo William Shakespeare con 'Rey Lear' a cargo de la Compahia do Chapitô.

Un recital de palabra y música en torno a 'El alcalde de Zalamea' tendrá lugar el miércoles 23 en torno al título más emblemático de Calderón de la Barca. Emilio de Miguel es el guionista de esta obra que pone voz a los versos esenciales con artistas que han encarnado alguna vez alguno de sus personajes (Arturo Querejeta, Blanca Izquierdo, Javier Bermejo, Joaquín Notario y Ernesto Arias). También en esa jornada, por la noche, resonará el verso de Pedro Calderón de la Barca en la Corrala Palacio del Caballero con 'La dama duende', a cargo de Mic Producciones. Una versión que recrea la atmósfera social del Madrid de los años 40 en un tiempo de radionovelas en un juego a vueltas con el amor, el desamor y el honor.

De nuevo Calderón en el mismo espacio un día después con 'El teatro del mundo' a cargo de la compañía madrileña For the Fun of It, que cumple diez años con este título en el que propone «teatro musical del Siglo de Oro, culto y divertido» en torno a composiciones, entre otros, de Palestrina, Handel y Juan del Encina.

Encaminándose hacia su clausura, el festival ofrecerá el viernes 25 'Farra', una celebración barroca de teatro, poesía y música en la que la Compañía Nacional de Teatro Clásico invita a imaginar un Madrid del siglo XVI «que también podría ser contemporáneo» fusionando en un ambiente carnavalero humor, circo y música en directo como reivindicación del derecho a la fiesta y la crítica. La siguiente jornada se encomienda por tercera vez en el festival a Shakespeare con la tragedia 'Coriolano', de la mano de la compañía Eqm Serveis Culturals. Y el domingo 27, clausurará el festival Ron Lalá, con 'La desconquista', con dramaturgia de Álvaro Tato, una actuación burlesca y musical en verso clásico, de creación colectiva, en torno a tres náufragos a la deriva ansiosos por alcanzar el nuevo mundo.

Encuentros con artistas

Como en anteriores ediciones, el festival organiza las jornadas en torno a la escena del Siglo de Oro con el fin de acercar a los clásicos para «comprenderlos desde las claves de su tiempo, analizar su vigencia actual en teatros y centros de investigación y enseñanza y estimular su conocimiento», en palabras de Germán Vega. Desde el lunes 21 de julio hasta el miércoles 23, en las jornadas se han programado recitales, diálogos con actores, directores, gestores, críticos y estudiosos de la escena clásica y se darán a conocer investigaciones como las realizadas en torno a 'Cosme Pérez, Juan Rana: de Tudela de Duero (1593) a la cumbre de los comediantes', 'Los grandes montajes de El alcalde de Zalamea en la escena contemporánea', 'Los comediantes del Siglo de oro',' y 'Justicia (poética) para el comediante y dramaturgo Andrés de Claramonte, 400 años después'.

También se desarrollará el curso de interpretación actoral Fernando urdiales. Durante tres días se abordarán en clave didáctica aspectos del teatro clásico español como la dicción del verso o la caracterización del personaje, desde la indumentaria a la interpretación.

Sello y exposición

Correos dedicará este año un sello al festival Olmedo Clásico, que contará también con la exposición de fotografías 'Sembrando a los clásicos', de Pío Baruque Fotógrafos, en la Corrala Palacio del Caballero, una muestra que ofrece algunas de las mejores imágenes de momentos vividos en la historia del certamen.

El festival, que cuenta con un presupuesto de 290.000 euros, fue presentado por Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, como «un referente de las artes escénicas a nivel nacional y una cita imprescindible para los amantes del teatro y de lo clásico». Recordó que desde su estreno en 2006 ha reunido a más de 120.000 espectadores. En la presentación participó también el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, señalando que «los clásicos «no son una cosa del pasado, sino que también nos interpelan en el presente», mientras la alcaldesa de Olmedo, Myriam Martín, destacó que «Olmedo será un verano más la casa del verso y la emoción». En el acto también intervinieron el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, y la vicerrectora de Comunicación de la UVA, Rebeca San José.

