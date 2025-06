El Fàcyl llenará de artes escénicas las calles Salamanca con más de 40 espectáculos

El Norte Salamanca Viernes, 20 de junio 2025, 16:28 Comenta Compartir

El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, Fácyl 2025, afronta sus últimas jornadas, coincidiendo con el fin de semana, con más de 40 actividades de artes escénicas, entre el sábado y el domingo, para disfrute de todos los públicos, vecinos, visitantes y turistas que se acerquen a Salamanca.

Entre las propuestas más destacadas que se van a poder disfrutar durante el fin de semana, figura el concierto de Itaca el sábado a las 22.30 horas en la Plaza Mayor. La agrupación barcelonesa presenta un nuevo trabajo que supone una evolución en su estilo con la introducción de la electrónica en su propuesta.

A la misma hora, en el Patio Chico, la cantante colombo-irlandesa Katie James se presenta en formato de banda y lo será de la mano de músicos zamoranos. Un proyecto que ha sido posible gracias a la colaboración entre el Fàcyl y el Teatro Principal de Zamora. Katie James ha querido llamar a esta gira española 'Venga, le cuento…', título tomado de un verso de su éxito mundial 'Toitico Bien Empacao', según informa la Agencia Ical.

La noche del sábado finalizará en la Casa de las Conchas con Carloh, 'The King of the Andes', el DJ y productor ecuatoriano que fusiona la música electrónica con influencias andinas y latinas. Con temas en sellos como Hot Creations, Dosmundos, Moon Harbour y Solid Grooves, ganando reconocimiento dentro de la industria.

Coro Meraki y Gran Telescopio

Las propuestas musicales del domingo irán de la mano del coro Meraki en el Patio Chico a las 12.30 horas. El coro Meraki es el reflejo de la experiencia educativa vivida en el marco de la escuela de música Sirinx, que celebra durante este curso su 40 aniversario.

Y también en el Patio Chico, a las 21.30 horas, tendrá lugar el concierto a cargo de Carlos Escobedo. Tras celebrar en 2024 el 30 aniversario de los legendarios Sôber con una gira, su compositor, letrista, bajista, 'frontman' y cantante Carlos Escobedo retoma este año su formato 'En estado puro', propuesta que le llevará a protagonizar una serie de conciertos íntimos a lo largo y ancho del país.

Entre las 40 actividades programadas para el fin de semana, continúan las propuestas del Gran Telescopio Canarias en el patio de Escuelas Menores, las nuevas tecnologías con Selfie Planet en la Plaza Mayor, el teatro Bath-Flop en la plaza de Anaya o el teatro improvisado de Impro Impar Shoy en el Escenario Liceo. Cada jornada concluirá con el video mapping 'Pinturas Efímeras' en el patio de Escuelas Menores y las nuevas tecnologías-gamemapping en el exterior de la Casa de las Conchas.