Dos de los candidatos a la dirección del Teatro Calderón solicitan la anulación del nombramiento de Esbec

Dos de los participantes de la convocatoria pública para la dirección del Teatro Calderón de Valladolid, Sonia Rodríguez Montón y Rafael Peña Casado, presentaron respectivamente un recurso de reposición y una ampliación del recurso de alzada contra el nombramiento de José María Esbec como nuevo director del teatro vallisoletano, que piden que se anule al considerar que el procedimiento «ha estado marcado por la falta de garantías, de transparencia y de rigor institucional».

En sus recursos, ambos candidatos argumentan que el proceso de selección para la dirección del Teatro Calderón «presenta numerosas irregularidades», entre las que mencionan «la ausencia de publicación de listados de personas admitidas y excluidas, la falta de activación del trámite de subsanación previsto en las bases, y la designación de un comité técnico de valoración sin justificación sobre los criterios de idoneidad ni imparcialidad de sus miembros».

«Las únicas comunicaciones que hemos recibido han sido mensajes informales, sin valor jurídico, carentes de motivación y enviados fuera del marco procedimental», señala, en un comunicado recogido por Ical, la candidata Rodríguez Montón, que presentó el pasado viernes un nuevo recurso de reposición contra el nombramiento del nuevo director del Teatro Calderón.

Por su parte, Rafael Peña Casado, que ya presentó el pasado 7 de julio un recurso de alzada contra la composición de la comisión técnica de valoración, presentó ahora una ampliación de ese recurso por la «situación de indefensión y percepción de arbitrariedad, incompatible con un proceso público serio y justo».

Por todo ello, ambos candidatos solicitan la anulación del nombramiento y, de manera subsidiaria, la retroacción del procedimiento al momento anterior a la comisión de las irregularidades detectadas, con la apertura de un trámite de subsanación, la publicación de los listados de admitidos y excluidos y la motivación individualizada de las valoraciones.