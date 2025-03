Claudio Tolcachir acerca al Calderón la dignidad 'rider' en 'Los que van'

En la antesala de la primavera, el último fin de semana de este invierno trae de nuevo a los teatros de Valladolid un amplio repertorio ... de espectáculos escénicos para todo tipo de espectadores. El prestigioso Claudio Tolcachir representa en el Teatro Calderón 'Los que van', parábola sobre el fenómeno 'rider' que podrá verse el sábado 15: «Es una obra con una enorme vitalidad, de actores con gran frescura que actúan con verdad, comunicándose, jugando y usando cuerpos, voces y bicicletas para conocer realidades aparentemente distintas a las nuestras, aunque luego descubramos que son muchas las cosas que nos unen», destaca el dramaturgo.

La obra juega «con la realidad de una máquina que hace entregar un paquete de no se sabe qué a una dirección no se sabe dónde, y en ocasiones en un idioma que no es el propio», agrega. Con mucho humor ácido para una realidad cruda, la obra se sirve de «personajes que no suelen estar en el centro de la escena, que son anónimos sin rostro y que no protagonizan las historias» para destacar, por encima de todo, su dignidad. «Son estímulos, sin discursos ni mensajes enunciados, para que el espectador llegue solo a sus propias conclusiones».

El Calderón también acoge el sábado en el Salón de los Espejos la obra de Hugo Torres 'Bahía Botánica', en el marco de MeetYou, que concluye, por su parte, ese mismo día con distintas exhibiciones de patinaje en la Cúpula del Milenio.

Volviendo al teatro, el responsable de la sala Al Norte a la Izquierda, Carlos Tapia, protagoniza junto a su compañía, Azar Teatro, la obra que se representa este viernes en el espacio: 'A Paso de Rueda'. Tributo a los 'Pasos' de Lope de Rueda pero también a La Barraca de Federico García Lorca, se trata de «una comedia en tono clownesco que reivindica hechos históricos y culturales de los que nunca se habla lo suficiente», señala Tapia.

«La labor de sensibilizar, culturizar y también divertir a las personas de núcleos rurales nos habla de un teatro al que nos sentimos muy próximos: algo que se puede hacer sin gran aparataje escénico ni artificios para llevar a cualquier parte historias con las que todo el mundo pueda sentirse identificado». La sala Al Norte a la Izquierda también alberga el domingo la familiar 'Y fuimos héroes', con La Nave del Duende y Karlik Danza Teatro.

Naufragios y dioses

En el LAVA, Producciones Teatrales Viridiana continúa la estela de homenajear sobre las tablas a grandes nombres de nuestra literatura, como Manuel Vicent. «'Restos de un naufragio' se articula en los domingos que un padre y un hijo se juntan para comer y cómo estos textos dominicales reflejan sus vivencias y remiten a partes de la vida que han vivido juuntos», explica Jesús Arbués, director. La obra podrá verse el sábado, un día antes de la familiar y circense 'Nilu', a cargo de la compañía Infinit.

Por lo que se refiere al teatro Zorrilla, este viernes podrá verse el show de magia 'Arkhé' y un concierto de José Manuel Soto. En teatro propiamente dicho, Amigos del Teatro representa este sábado y domingo una versión de 'Un dios salvaje' de Yasmina Reza, a cargo de Elvira Abad y Verónica de la Vega: «Nuestra intención es que los espectadores rían pero a la vez se cuestionen el pulso entre la razón y las pasiones humanas», declara esta última. El Zorrilla también trae el domingo a Kiki Morente, en el marco de su gira Azabache.

Desde el Auditorio Miguel Delibes, Pantomima Full regresa con su particular sentido del humor en el show 'Hecho a mano', que podrá verse este sábado junto al tributo 'Elton Song' o el homenaje al folclore celta 'de Irish Treble. Y el domingo, las Valquirias María Negro y Alba Frechilla protagonizan, junto a Silvia García y Verónica Morejón, 'El día más feliz de nuestra vida', irónica mirada a la realidad de las mujeres del franquismo y los albores de la democracia.

El Teatro Cervantes, por su lado, también apuesta por el humor con 'Seguimos Siguiendo Comedy', tributo a Les Luthiers, el viernes, el concierto de Toom Pak 'Reciclart 2.0' (también con instrumentos informales), el sábado, y el monólogo de José Corbacho 'Ante todo mucha risa', el domingo.

Finalmente, la Sala Borja acerca este viernes 'Aquí nunca pasa nada', denuncia de la compañía Teatro Sin Papeles a los estragos y abusos de la prostitución, a partir del caso Carioca, en una obra dirigida por Moisés Mato: «Hablamos de una historia real y dura, pero también de que estas mujeres vulnerables carecen de un entorno social y jurídico que las proteja, y caen en un entramado que las devora», anticipa la actriz Olga Compte. La compañía madrileña visita Valladolid de mano de Red Íncola, en el marco del proyecto europeo Kleos Stuck In Trafficking, sobre la trata de mujeres.