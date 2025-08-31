Ávila y Ciudad Rodrigo exhiben la buena salud que atraviesan el circo y el teatro

El Norte Valladolid Domingo, 31 de agosto 2025, 18:10 Comenta Compartir

El Festival Internacional de Circo de Castilla y León (Cir&Co), que ha vivido en Ávila su decimotercera edición, ha concluido este domingo tras cuatro días de espectáculos con más de 200 actividades escénicas y 42.000 espectadores. Es el balance que deja el escaparate abulense de Cir&Co, programación organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila y de la Diputación Provincial. La actividad cultural de la comunidad ha girado estos últimos días en torno a Ávila y también a Ciudad Rodrigo. La localidad salmantina situada en las cercanías de la frontera portuguesa ha vuelto a ser escaparate teatral, con más de 30.000 espectadores y el aforo cubierto al 97%, casi en su totalidad. Estas dos citas culturales convierten Ávila y Ciudad Rodrigo en un escaparate de las artes escénicas, mostrando lo último en teatro y circo.

Cir&Co 2025 se ha propuesto captar a un público más familiar, tanto abulenses como turistas, que han apostado por el festival para sus últimos días de vacaciones, según un comunicado recogido por Ical. Los espectáculos de las 21 compañías participantes, de siete países, han colgado el cartel de 'completo' con puestas en escena de gran complejidad. Gonzalo Santonja ha definido la programación como la «del circo de vanguardia con marca Castilla y León, a través de una programación que aúna tradición y modernidad en la disciplina circense, en un marco patrimonial incomparable como es la ciudad patrimonio mundial de Ávila».

Ampliar Actuación en un espectáculo en Ávila. Remestudio-Ical

La relevancia conseguida por Ci&Co a lo largo de más de una década de celebración, permite que muchas compañías apuesten por el festival para presentar sus nuevos espectáculos. Este año se han programado cuatro estrenos a nivel nacional, que se han podido ver por primera vez en España, además de seis estrenos más en Castilla y León, que se han presentado en Ávila.

Todos los espectáculos, tanto los celebrados en espacios abiertos como los de aforo limitado han contado con llenos absolutos, agotando todas las entradas a la venta, con una destacada venta online, que ha permitido que mucho del público asistente haya visitado Ávila con motivo del festival, «convertido ya en un reclamo turístico para la ciudad y para Castilla y León, ejemplo de cita cultural y turística para disfrutar en familia».

43 compañías (de 977 propuestas iniciales) han convertido Ciudad Rodrigo en la ciudad del teatro

Más de dos centenares de artistas, programadores, distribuidores y gestores culturales que asisten cada año a la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, tienen la posibilidad de ver en vivo un gran número de espectáculos en un periodo concentrado de tiempo. El programa de este año ha contado con 60 espectáculos de 43 compañías, que se seleccionaron de un total de 977 propuestas que se presentaron para mostrarse en la localidad salmantina, consolidada ya como un referente teatral.

«Es un espacio comercial que reúne a unos 600 profesionales, principalmente programadores, pero también es un festival abierto al público, que el año pasado reunió a 32.000 espectadores», subrayó durante la feria la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, que destacó además, la apuesta por los nuevos públicos, con más de 1.000 niños participando en talleres y actividades, y la colaboración con otros territorios, con la presencia de compañías de Portugal y acuerdos con Extremadura, Galicia y Aragón, como recoge Ical.

2,6 millones de euros de repercusión

Por su parte, el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, recordó que la feria coincidía con el 125 aniversario del Teatro Nuevo Fernando Arrabal, «el corazón cultural de la ciudad», y recalcó su impacto económico. Según apuntó el regidor, con una inversión de algo más de 300.000 euros, «se consigue una inyección superior a los 2,6 millones en el territorio», lo que a su juicio demuestra que «la cultura mueve y es un gran factor de desarrollo económico».

El estreno absoluto de Arraigo, de la compañía vallisoletana Arvine Danza, abrió el programa de esta edición, que se celebrará hasta el 30 de agosto en 11 espacios de Ciudad Rodrigo y que contará con la participación de 43 compañías procedentes de trece comunidades autónomas y Portugal.