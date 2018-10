Miniminci y Seminci Joven programan 40 títulos para arraigar la afición al cine entre los escolares de Valladolid y de Castilla y León Una de las películas proyectadas en el festival infantil Miniminci de la pasada edición de la Seminci. / R. G. Participarán alumnos de Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos EL NORTE Valladolid Martes, 9 octubre 2018, 13:22

Miniminci, la muestra no competitiva de películas dirigida a niños de entre 7 y 12 años que se celebra por sexto año consecutivo, programará esta edición quince largometrajes, 12 de ellos de animación y tres de imagen real. El público de Miniminci, sección que ofrecerá cuatro títulos en versión original subtitulada para los alumnos de centros bilingües, está constituido por estudiantes de Primaria de los colegios de Valladolid y del resto de Castilla y León.

El Laboratorio de las Artes (LAVA) de Valladolid, el Auditorio Miguel Delibes y el Teatro Cervantes son los espacios donde se realizarán las proyecciones de Miniminci, que la pasada edición reunió a 15.000 alumnos de Primaria procedentes de un centenar de colegios de Castilla y León. Las películas seleccionadas proceden de Francia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Japón, Suecia, Rusia, Turquía y Bélgica.

En esta sexta edición, los pequeños espectadores podrán ver títulos durante todo el festival como Ballerina, Croc-Blanc (Colmillo blanco), Drôles de petites bêtes (¡Vaya bichos!), Dyrene i Hakkebakkeskogen (El bosque de Haquivaqui), The Gruffalo (El Grúfalo), Mary to maj? no hana (Mary y la flor de la bruja), Mirai no Mirai (Mirai, mi hermana pequeña), Monky, Nebesnyj verbljud (Celestial Camel), Sagu & Pagu: Büyük Define (Sagu y Pagu) y The Son of Bigfoot (El hijo de Bigfoot).

Los títulos que se podrán disfrutar de la versión original son Dilili à Paris (Dilili en París), Le Grand méchant renard et autres contes (El malvado zorro feroz), Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (Jim Botón y Lukas el maquinista) y Revolting Rhymes (La rebelión de los cuentos).

El Festival programará, asimismo, dos sesiones con música al piano en directo, el domingo 21 y el 28 a las 12.00 horas. La sección cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León, El Norte de Castilla y Leche Gaza. El cartel de este año es obra de Laura Vallinas, alumna de sexto de primaria del colegio Sagrada Familia-Hijas de Jesús, ganadora del concurso de carteles organizado por sexto año consecutivo por el Festival en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Valladolid.

Seminci joven

El ciclo competitivo Seminci Joven, dirigido al público adolescente entre 12 y 18 años, tendrá esta edición 15 largos y nueve cortos, seleccionados por su valor pedagógico y cultural, para fusionar enseñanza y cine.

La muestra, dirigida a los alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, presenta algunas novedades este año: por un lado, se abre a la participación de institutos de toda la provincia y, por otro, incorporan tres sesiones en tres nuevas salas. A las habituales de ediciones anteriores del Teatro Carrión, Broadway sala 5 y Cervantes, se añaden las sesiones en Broadway (salas 5 y 11) y el Teatro Zorrilla.

La selección de largometrajes para esta sección aumenta y en esta edición se podrá disfrutar de los siguientes títulos: 303, Barley Fields on the Other Side of the Mountain (Cebadales a otro lado de la montaña), The Breadwinner (El pan de la guerra), Ente Gut! (El que no arriesga, no gana), Good Favour (Caer en gracia), Love, Simon (Con amor, Simon), Microbe et Gasoil (Microbio y Gasolina), Mirai no Mirai (Mirai, mi hermana pequeña), Mutafukaz, Paisaje, Rauf, Skate Kitchen y Zombillénium. Además, este ciclo también incluirá la película de Sección Oficial The Miseducation of Cameron Post, y Rafiki, de Punto de Encuentro.

La sección se completa con nueve cortometrajes, que se programarán en dos sesiones. Esta sección, que está patrocinada por El Norte de Castilla y la Universidad de Valladolid, otorga un premio de 6.000 euros por votación popular de los estudiantes que asistan a las proyecciones, y recae en el director de la película que obtenga mayor puntuación tras el recuento de votos.