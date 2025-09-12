Isabel Coixet inaugurará la 70 Seminci con 'Tres adioses' La directora catalana adapta la novela 'Tres cuencos' de Michel Murgia en el filme que será su tercera apertura del festival

Isabel Coixet regresa a la Seminci para inaugurar la 70ª edición y competir por la Espiga de Oro. La directora catalana presentará el 24 de octubre 'Tres adioses', tras la gala de inauguración en el Teatro Calderón.

Coixet ha adaptado el libro póstumo y semiautobiográfico 'Tres cuencos' (Altamarea), de Michela Murgia, activista feminista y una de las intelectuales más influyentes de Italia. Desde que alcanzó el éxito en 2009 con 'La acabadora' (Salamandra), una novela sobre la figura de las mujeres que se ocupan de ayudar a morir a los enfermos terminales en su Cerdeña natal, Murgia se convirtió en una intelectual influyente por sus artículos de prensa, ensayos como 'Y la iglesia inventó a la mujer' (Salamandra), obras de teatro e, incluso, por su compromiso político a favor del nacionalismo sardo.

'Tres adioses' relata lo que sucede tras la separación de Marta y Antonio. Él, un chef prometedor, se refugia en sus fogones; ella empieza a notar algo más que tristeza: ha perdido el apetito… y no solo por desamor. Cuando descubre que detrás hay un problema de salud, todo da un giro inesperado: la comida sabe mejor, la música le llega como nunca y el deseo despierta sus ganas de vivir sin miedo.

«Es una historia de amor contada al revés», explica Coixet sobre este retrato de alguien que aprende qué significa estar vivo cuando se enfrenta a la muerte. La película, rodada en las calles de Roma, supone el regreso de la directora tras el éxito de 'Un amor' (2023), adaptación de la novela homónima de Sara Mesa.

Alba Rohrwacher ('La quimera', 'La soledad de los números primos'), ganadora de la Copa Volpi como mejor actriz en Venecia por 'Hungry Hearts,' encarna a la protagonista, acompaña por Elio Germano, da vida a Antonio, su pareja sentimental.

Completan el reparto el español Francesco Carril ('Los años nuevos'), Silvia D'Amico, Galatea Bellugi y Sarita Choudhury, quien repite con Coixet tras 'Nieva en Benidorm'.

La cineasta, galardonada con la Espiga de Honor en 2020, mantiene una estrecha relación con Seminci desde 2014. En anteriores ediciones ya ha inaugurado el festival con 'La librería '(2017) y 'Nieva en Benidorm' (2020), además de clausurar la 60ª edición con 'Nadie quiere la noche' en 2015.

'Tres adioses', coescrita por la directora junto al guionista Enrico Audenino, es una coproducción hispano-italiana.