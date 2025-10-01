Gaza y Ucrania, entre los escenarios bélicos que mostrará Tiempo de Historia Los archivos domésticos alimentan algunas de las propuestas documentales de la 70 Seminci

El panorama del cine documental contemporáneo que reunirá la sección Tiempo de Historia en la 70 Seminci refleja una sociedad marcada por fracturas profundas. Desde las ciudades en ruinas de Gaza y Líbano hasta los pequeños apartamentos solitarios de Tokio, las obras recientes de no ficción seleccionadas construyen un inquietante mosaico de nuestro tiempo: un mundo donde la guerra se perpetúa, las familias se desintegran y los individuos se pierden en laberintos de soledad.

Los conflictos bélicos ocupan un espacio central en la programación. El documental desnuda la crudeza de la realidad de los conflictos de Gaza, Líbano o Ucrania. El cineasta palestino Kamal Aljafari, que ya presentó en 2024 su anterior trabajo, 'A Fidai Film', construye un testimonio de las décadas de destrucción que lleva sufriendo la población palestina en 'With Hasan in Gaza'. Los bombardeos sobre Líbano son el crudo paisaje que muestra 'Tales of the Wounded Land', de Abbas Fahdel, ganador del premio a la mejor dirección en el Festival de Locarno.

En el otro gran campo de batalla actual, la invasión rusa de Ucrania, el productor y director Alexander Rodnyansky reflexiona en 'Notes of a True Criminal' sobre acontecimientos clave de la historia ucraniana y cómo le afectaron a él y a su familia: el referéndum para decidir si el país se independizaba de la Unión Soviética en 1991, la matanza de Babi Yar, la tragedia de Chernóbil o la invasión del ejército ruso en febrero de 2022. Utiliza para ello imágenes documentales y otras rodadas por sus familiares, perfilando un testimonio del duro viaje a lo largo del siglo XX, marcado por un profundo dolor, y que continúa hasta ahora.

Junto a los ya mencionados, el festival ha conseguido reunir en a algunos de los nombres más relevantes del cine contemporáneo. Entre ellos destaca el maestro ruso Aleksandr Sokurov, ganador del León de Oro, que presenta 'Director's Diary', obra en la que la pluma y la cámara se funden de forma sorprendente en una monumental clase de historia que entrelaza reflexiones personales y material de archivo.

El uruguayo Federico Veiroj, poseedor de una reconocida filmografía de ficción, debuta en el documental con 'Cara a cara', donde explora su relación con un padre ausente a través de 30 años de grabaciones domésticas.

Las diferentes propuestas, entre la lírica y la política, de cinco directoras tienen cabida en la diversidad de enfoques del documental contemporáneo que reunirá el festival en esta edición. 'The Tale of Silyan', de la macedonia Tamara Kotevska, que fue candidata al Óscar por 'Honeyland', y 'Las estaciones', de la portuguesa Maureen Fazendeiro, que ha desarrollado una estimulante carrera como directora y guionista tanto en solitario como junto a Miguel Gomes ('Grand Tour'), esbozan dos retratos territoriales sobre el paisaje y la relación con sus habitantes.

Por su parte, las realizadoras Vladlena Sandu y Amber Fares aportan una visión muy personal de los conflictos. La primera recrea de forma imaginativa en 'Memory', Premio del Público en Venecia, sus vivencias infantiles durante la invasión rusa de Chechenia. Fares ganó con 'Coexistence, My Ass!' el Premio Especial del Jurado a la libertad de expresión en Sundance por dar voz a una humorista y activista crítica con la ocupación israelí de Palestina. La quinta es la conocida actriz y directora francesa Romane Bohringer (César por 'Las noches salvajes'), quien realiza en 'Tell Her I Love Her' una reflexión autobiográfica sobre la maternidad y la ausencia.

Completa la programación la mirada del sueco Kaspar Astrup Schröder sobre la soledad en Japón y la búsqueda de conexiones emocionales en 'Dear Tomorrow', además de las producciones españolas ya anunciadas 'Yrupê', de Candela Sotos; 'Este cuerpo mío', de Carolina Yuste y 'Afioco Gnecco', y 'David Delfín. Muestra tu herida', de César Vallejo de Castro, Ángela Gallardo Bernal y Rafa Muñoz.