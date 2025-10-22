La foto fija del cine, en el Patio Herreriano

MOVIMIENTO es casi el lema de esta 70 Seminci que tendrá su sosiego en tres exposiciones. El Patio Herreriano acogerá dos de ellas, la de ... fotografía de Javier Campano y la del trabajo del diseñador David Delfín.

'Última sesión' reúne las fotografías de los cines madrileños en las décadas setenta y ochenta de Javier Campano. Cines de barrio en edificios anodinos, cines de la Gran Vía en palacios opacados por grandes murales o taquillas a pie de calle con atractivos actores dibujados en plena acción, son capturados por su objetivo y plasmados en blanco y negro. Ciudad Lineal, Carretas, Gran Vía, Alcalá, un viaje al Madrid del cine analógico que fue barrido por los musicales. Campano (Madrid, 1950) comenzó a trabajar profesionalmente con la fotografía en 1975. Acompañan sus imágenes las palabras de Elsa Fernández-Santos, Juan Cavestany y JuanAntonio Bayona.

En Tiempo de Historia se proyecta el documental 'David Delfín. Muestra tu herida', de Ángela Gallardo, Rafa Muñoz y César Vallejo. La película estará acompañada por la exposición 'David Delfín, en tránsito' que podrá verse en el claustro del Herreriano hasta el 8 de diciembre.

Ampliar Dos fotogafías de documental 'David Delfín. Muestra tu herida'.

Josep Casamartina i Parassols e Ismael Núñez Muñoz son los comisarios de una muestra de 150 piezas del diseñador prodecentes de la Fundación Antoni de Montpalau, que guarda una de las colecciones de moda más importantes de España. Trajes, complementos, camisetas, documentación de sus diseños tanto gráfico como industrial, también de sus colaboradores, poblarán los pasillos del segundo piso del museo. El tránsito del título apela al paso del edificio histórico a la contemporaneidad del contenido, de la vida a la muerte, de lo efímero a lo trascendental.

Interesado por la música, las artes plásticas y escénicas, muestra y documental darán una completa visión de David Delfín. Completa la exposición vídeos de sus desfiles.

Este miércoles San Benito reabre su sala para acoger la tercera propuesta, 'Huellas y fugas. El cine español en Seminci', comisariada por Ramón Isidro, artista visual leonés afincado en Asturias. 17 títulos conforman la presencia española en la 70 Seminci. Isidro y el director del festival, José Luis Cienfuegos, cuentan el proceso creativo de estas películas con las 'huellas' que han dejado: vestuario, atrezzo, storyboards, carteles, cuadernos...