Patio Herreriano y MUSAC, entre la discordia territorial y el arte contemporáneo

Pinacotecas a la espera de compartir ideas y exposiciones

El exsenador del PP Alberto Gutiérrez Alberca puso en marcha el Patio Herreriano durante su etapa como concejal de Cultura de Valladolid, y el MUSAC, siendo director general de Promoción e Instituciones Culturales de la Junta de Castilla y León. «Ambos museos no tienen nada que ver y apenas ha habido entendimiento entre ambos porque sus directores en los primeros tiempos no quisieron; en su momento se les ofreció un proyecto cultural y turístico para hacer exposiciones conjuntas con el DA2 de Salamanca y el Esteban Vicente de Segovia en torno a la colección de Patricia Phelps de Cisneros y no hubo manera», recuerda remarcando que «la principal inversión cultural de la Junta en Valladolid es la OSCyL y el Centro Cultural Miguel Delibes».

La presidenta de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Castilla y León, Begoña Rodríguez, está convencida de que se ha abierto un nuevo tiempo que obliga a ambos museos a entenderse: «Todo ha de ser colaborativo para mejorar audiencias; no en clave de competencia, y más en la cultura».