Xoel López insufla energía a la tarde del Intro Music

En el turno de tarde del Intro Music no se esperaban sorpresas. La reserva de las plazas de las 20.00 horas para Xoel López ... y las 22.00 para Dorian, dos habituales del festival, implicaba predicar para convencidos, una más de las muchas apuestas sobre seguro que han caracterizado a esta edición del certamen musical indie en la Feria de Valladolid.

Y sin embargo, contra todo pronóstico (o menos, para quienes siguieran la trayectoria del grupo con anterioridad) ha sido el dúo cántabro Repion quien, desde el escenario Cigales, ha brindado grandes alegrías y satisfacciones a los incondicionales del Intro Music en Valladolid. Los cañeros temas grunge de las hermanas Iñesta, entre los que cabe destacar 'Brillante' o 'Barrio Somavilla', han hecho las delicias de sus espectadores allí presentes, que esperaban solo hacer tiempo para Xoel López y que, en cambio, se han llevado una de las mejores experiencias del certamen, según varios comentarios aislados (o quienes se animaban a confesar, al fin, que su entrada se había pagado con especial interés en esta dupla), y con especial aplauso para la destreza a la batería de Teresa Iñesta.

Xoel López dio de sí lo que se esperaba, un equilibrio entre temas lentos de desamor (en lo que muchos socarronamente ya apodaban como «el Intro de la bajona») y ritmos cañeros con una puesta en escena impecable, donde destacó especialmente su juego de luces (un azul oscuro para temas tristes y colores más cálidos para los más bailables) a lo largo de una setlist que abarcó 'Faneca Brava', 'Esto no es amor', 'Que no', 'Todo lo que mereces', 'Glaciar' o 'Fort Da', entre otros.

Entre los mayores éxitos de su directo, con todo, destacaron 'Mágica y eterna', 'Ningún nombre, ningún lugar' o 'Elevarte caer'. En las primeras filas, sus mayores fans pugnaban por conseguir los mejores sitios para ver de cerca a su ídolo a través de la pantalla de su smartphone. López se despidió de los escenarios con la muy coreada y bailada 'Lodo', para terminar por todo lo alto con 'Tigre de bengala'.