Dorian y Shinova, reyes de la noche en el Intro Music

Guarecidos de la lluvia exterior, el triste final del sábado nada tuvo que ver con la conclusión del Intro Music, que reservó sus últimos bailes ... para los conciertos de Dorian y Shinova, en la noche, y la despedida habitual para la sesión golfa a cargo de las mezclas de un DJ, en esta ocasión, Silvia Superstar. Un cierre de fiesta que ha concitado, para esta edición del festival de música indie en la Feria de Valladolid, a más de cinco mil asistentes, según datos proporcionados por la organización.

Dorian había escogido nuestra ciudad y este certamen para el que sería su último concierto del año; «con las ganas de que todos juntos seamos uno», zalameó Marc Gili al comienzo de su intervención, que se trufó con temas como 'Verte amanecer', 'Paraísos artificiales', 'Hasta que caiga el sol' o 'Temblor'.

Ya a esas horas de la noche, la temperatura en el interior del recinto subía, las parejas se mostraban más apasionadas; los suelos, más sucios, la euforia general, más extendida, y el sonido de Dorian, el más limpio de la jornada. Tras 'Dual', salió a relucir el más reivindicativo mensaje de toda la jornada: «Por un mundo donde nadie vuelva a ser vejado, humillado o criticado por sus inclinaciones sexuales o afectivas», denunció el vocalista: «STOP homofobia».

Temas nuevos como 'A cámara lenta', 'El Sur' o 'Materia oscura', presentes en su último trabajo; 'Futuros imposibles', se entremezclaron con otros clásicos del conjunto, como 'La isla', el gran éxito 'A cualquier otra parte' o 'La tormenta de arena', con la que dieron por finalizado el concierto.

A medianoche, Shinova regalaba a los pelajes más resistentes «un concierto muy especial para Valladolid, que es como una casa para nosotros», en palabras de Gabriel de la Rosa. El concierto brindó a los irreductibles del Intro Music «un repertorio que hemos querido presentar como un presente para nuestra gente y para nosotros mismos», obsequio que funciona, al mismo tiempo, como «la despedida de una etapa maravillosa y el inicio de una nueva».

Canciones como 'Alas', 'Ídolos' o 'Los días que vendrán' trasladaron la habitual energía de los bolos desarrollados por Shinova. Entre las sorpresas, el novedoso sencillo 'Todo gira y vuelve', que conoció en Valladolid su segunda vez que el grupo toca este tema en directo.

Un punto álgido del concierto de Shinova fue durante 'Mirlo blanco', uno de sus temas más coreados por el público asistente. Otras melodías abordadas fueron 'Cartas de navegación', 'Si no es contigo', 'Antes de que todo acabe' o 'La sonrisa intacta', entre muchas otras, antes de finalizar con 'Te debo una canción'.

Ya entrada la madrugada, la DJ Silvia Superstar se encargó de acometer con sus mezclas el final de esta edición del Intro Music, en un show encaminado a saciar a los apetitos más exigentes de los melómanos aún en pie. Como suele ser habitual, el festival también ha contado en esta última convocatoria con otro DJ, el leonés Dridri, que se dedicó a amenizar los descansos entre concierto y concierto desde el escenario principal Vibra Mahou en la Feria de Valladolid, con sus propias mezclas y reversiones de temas nostálgicos y clásicos de la pista de baile.