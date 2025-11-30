El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Un momento del concierto de Dorian durante la noche de este sábado en el Intro Music.

Ver 56 fotos
Un momento del concierto de Dorian durante la noche de este sábado en el Intro Music. Ricardo Otazo

Dorian y Shinova, reyes de la noche en el Intro Music

La DJ Silvia Superstar cierra de madrugada una edición que ha concitado a más de cinco mil asistentes, según datos de la organización

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:33

Guarecidos de la lluvia exterior, el triste final del sábado nada tuvo que ver con la conclusión del Intro Music, que reservó sus últimos bailes ... para los conciertos de Dorian y Shinova, en la noche, y la despedida habitual para la sesión golfa a cargo de las mezclas de un DJ, en esta ocasión, Silvia Superstar. Un cierre de fiesta que ha concitado, para esta edición del festival de música indie en la Feria de Valladolid, a más de cinco mil asistentes, según datos proporcionados por la organización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid
  3. 3 Muere un hombre de 34 años por intoxicación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega
  4. 4

    Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín
  5. 5

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  6. 6 Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco
  7. 7

    Civiles que se enfundan el uniforme militar en vacaciones: «Estoy haciendo cosas que no imaginaba»
  8. 8

    Venden un edificio completo de 1930 en la calle Mantería por 1,5 millones de euros
  9. 9

    Precintan un carrusel navideño por instalarlo sin autorización municipal en la plaza de San Andrés
  10. 10

    Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dorian y Shinova, reyes de la noche en el Intro Music