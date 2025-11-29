El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Iván Ferreiro en la Feria de Valladolid.

Ver 39 fotos
Iván Ferreiro en la Feria de Valladolid. Ricardo Otazo

Iván Ferreiro, la apuesta sobre seguro del Intro Music

El pontevedrés estrecha lazos con un festival que le acoge desde su estreno en Astorga en el año 2012

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:35

Comenta

Cuando nació en Intro Music en 2012, en Astorga, uno de sus cabezas de cartel era el ya popular Iván Ferreiro. Trece años después, y ... asentado el festival en la Feria de Valladolid, Ferreiro se ha convertido en su valor más seguro. Tanto, que en todas sus ediciones (contando paréntesis y pandemias) ha formado parte de su cartel la friolera de ocho veces, la última este 2025, en la que el pontevedrés ha estrechado lazos con su público tras el desigual concierto de 2023, que acometió febril, y su ausencia en 2024, salvada por la presencia de su hijo Andrés en el grupo Querido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  2. 2

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  3. 3 La Junta convocará casi 2.000 plazas para personal de Sacyl en 2026
  4. 4 Muere un hombre de 34 años por intoxicación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega
  5. 5 Alerta sanitaria por presencia de salmonella en un preparado de carne de pollo procedente de España
  6. 6

    Venden un edificio completo de 1930 en la calle Mantería por 1,5 millones de euros
  7. 7

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  8. 8

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid
  9. 9 El Colegio de Abogados entrega sus insignias y reconoce a Jesús Lago por sus 60 años de dedicación
  10. 10 Cuatro perros sueltos atacan y hieren a un vecino de Alcazarén y su mascota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Iván Ferreiro, la apuesta sobre seguro del Intro Music