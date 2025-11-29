Iván Ferreiro, la apuesta sobre seguro del Intro Music

Cuando nació en Intro Music en 2012, en Astorga, uno de sus cabezas de cartel era el ya popular Iván Ferreiro. Trece años después, y ... asentado el festival en la Feria de Valladolid, Ferreiro se ha convertido en su valor más seguro. Tanto, que en todas sus ediciones (contando paréntesis y pandemias) ha formado parte de su cartel la friolera de ocho veces, la última este 2025, en la que el pontevedrés ha estrechado lazos con su público tras el desigual concierto de 2023, que acometió febril, y su ausencia en 2024, salvada por la presencia de su hijo Andrés en el grupo Querido.

Convencido el festival de la solvencia del autor de 'Años ochenta', y conocedores (o no) del chiste recurrente entre su público de la presencia de Ferreiro en el escenario, el caso es que un año más la organización ha reservado al cantante la hora de la comida, para acometer sus canciones de ayer y de hoy.

En este 2025, sin embargo, las altas energías que había dejado Carlos Ares en su previo concierto hicieron difícil reconciliar el tempo inicial que demanda Ferreiro en sus arranques, temas como 'Canciones para no escapar', 'La gran belleza y la juventud' o 'Dejar Madrid', sin ir más lejos. Los corrillos más periféricos preferían socializar y conversar con sus temas como ruido de fondo, y solo los incondicionales del centro se mostraban solícitamente entregados, en temas como 'Inerte', 'Extrema pobreza' o 'El dormilón'.

Canciones como 'Santa adrenalina', 'Pinball' o 'Una inquietud persigue mi alma' lacraron el sello Ferreiro, lastrado por un pequeño drama al fondo de la sala: los datáfonos para cambiar la moneda del festival habían dejado de funcionar. Corear «Qué caras más tristes» en 'El equilibrio es imposible' pocas veces fue más pertinente, aunque la incidencia se resolvió al término del espectáculo.

Tras 'El pensamiento circular', 'Miss Saigon' brindó una peculiar ostentación electrónica, muy bien recibida a pesar de, o, como dice la canción, «gracias a la adversidad». Para Diana, una de las asistentes al concierto, «los temas tristes suenan mejor cuanta más gente hay en la sala» y, en ese sentido, los resultados que recogió Ferreiro no admitieron discusión posible.

'Años ochenta' fue, un año más, el apogeo de un concierto que Ferreiro hizo particularmente largo, como si quisiera compensar los errores del pasado o cimentar aún más su lazo con el festival de cara al futuro. El cambio de ritmo ya era notable con la última tanda de temas clásicos del artista: 'El viaje de Chihiro', 'Como conocí a vuestra madre' o 'Turnedo' funcionaron como la banda sonora de su despedida del escenario Vibra Mahou en la Feria de Valladolid.

Con todo, los espectadores ya intuían cuándo volverían a ver y a escuchar los alardes sintéticos y vocales de Ferreiro en el marco del Intro Music: «Hasta el año que viene», ironizaron varias personas, antes de que el músico concluyera definitivamente el concierto con 'En la trinchera de la cultura pop'.

A la salida, en el escenario Cigales, los sucesores de Supersubmarina Melifluo caldeaban el ambiente para la noche del Intro Music con más apuesta seguras, en un cartel que incluye al también recurrente Xoel López y los repetidores Dorian y Shinova.