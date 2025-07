Universijazz acerca a Valladolid una noche en la Habana

Ya es habitual que en su despliegue tonal y geográfico de ritmos jazzísticos, el Universijazz reserve al menos una de sus jornadas al afrojazz o ... a la música cubana. La tercera velada de este Festival internacional de Jazz de la Universidad de Valladolid no fue, en su vigesimotercera edición, una excepción, y contó con dos protagonistas de excepción para amenizar el patio de la Hospedería de San Benito: el virtuoso flautista Orlando «Maraca» Valle y el heredero de Buena Vista Social Club Pancho Amat. El tándem vino a brindar, en palabras del director artístico del certamen, José Luis Gutiérrez, toda «una noche en La Habana».

Ya en su primer tema, la exótica y casi agreste composición 'Loro' de Egberto Gismonti, «Maraca» supo seducir al Patio de la Hospedería con su evocación de la fauna latinoamericana y los sones a medio camino entre lo netamente armónico y la salvaje naturaleza. Entre el conjunto que le acompañaba, otro rostro familiar para los habituales del Universijazz, el pianista Miguel Ángel «Wiwi» García, quien ya visitara el certamen el pasado verano como integrante del conjunto Irakere. Otros acompañantes destacados fueron el bajista Ernesto Hermida o, a las congas, Pedro Pablo Rodríguez.

Tras el tema propio 'Flauta sin fronteras', Orlando Valle dio paso a la segunda estrella de la noche; Pancho Amat, que a pesar de varias colaboraciones en álbumes de estudio esta gira es una de las primeras ocasiones en las que ambos tocan en directo. El tándem se demostró pronto fructífero, con una de las mejores piezas de la noche, 'Descargando con Barroso' (homenaje al cantante cubano Abelardo Barroso), cuyas incorporaciones vocales (donde destacó el joven Lázaro Armenteros) hicieron sacar varios teléfonos móviles para inmortalizar este momento pionero de los músicos en Valladolid, y terminaron por sumar rítmicas palmas en su recta final.

Amat regaló a continuación uno de los temas que más ha abordado a lo largo de su carrera, 'La sitiera', original de Omara Portuondo que el guitarrista versionara con singular éxito junto a nuestro Javier Colina, y que aquí pasó por el (des)arreglo particular de «Maraca» y su agrupación.

Miles de graznidos

Uno de los rasgos más característicos de este concierto pudo encontrarse en las expresamente desafinadas notas que, de cuando en cuando, «Maraca» arrancaba de su flauta, a fin de asemejarse al graznido de algún pájaro tropical y fundir aún más si cabe la inmersión del público en el particular ecosistema melódico que se creaba a lo largo de la noche. Esto también se extendió incluso en el homenaje a Miles Davis que supuso su adaptación de 'Seven steps to heaven', el tema homónimo de uno de los últimos discos que el legendario músico lanzara en la década de los sesenta, antes de zambullirse de lleno a su periodo mucho más electrónico.

'Danzón siglo XXI' volvió a implicar al público con el entusiasmo de 'Descargando con Barroso', en un tema que brilló tanto por los virtuosismos de Valle en su instrumento de viento como por la impecable base rítmica imprimida por el piano de «Wiwi». Armenteros volvió a hacer acto de presencia con 'La bomba', con inesperados juegos onomatopéyicos y mucho humor entre los animados bailes y sones de los músicos en el escenario.

Cercanas las once, algunas de las personas asistentes abandonaban ya el Patio, pero el concierto aún no había terminado. Ni siquiera los músicos parecían querer irse, y el potente arranque de la estupenda 'Sonando' demostró que tampoco el grueso del público, aunque no estuviese especialmente despierto ante varias de las invitaciones de «Maraca» a sumarse a las canciones, tenía especial interés en recogerse. Para el apoteósico final de fiesta se reservó Valle uno de sus mejores temas, 'Guajira con tumbao', que se saldó con un aplauso tan caluroso como una noche en la Habana.