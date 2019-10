Un trovador que admiraba a Seeger Portada del disco 'Mi primer concierto'. / El Norte Joaquín Díaz canta en 'Mi primer concierto' temas tradicionales de EE UU, Israel, Canadá, India y España VICTORIA M. NIÑO Valladolid Miércoles, 9 octubre 2019, 07:29

'Jefferson and liberty' abre 'Mi primer concierto', disco editado por Rama Lama Music, demostrando la habilidad del trovador Díaz para declamar trabalenguas en inglés. 'When first unto this country', 'Old Joe Clark' y 'Skada at Amerika', con banyo las dos últimas, nos remiten al Estados Unidos primigenio, al destino de la emigración europea y la suma de ecos en su música. 'Raghpatira/Hine ma tov' une música popular india e israelí. En 'Kumbaya' Joaquín invitaba al auditorio a cantar con él, para luego saltar al francés en 'Un canadien errant', casi un susurro. Con 'Michael row the boat ashore' rendía homenaje a su querido Seeger antes de pasar a nanas asturianas y extremeñas, canciones catalanas, castellanas y sefardíes. 'Eres alta y delgada' en la melismática y delicada versión de Joaquín Díaz sirve de botón de la exquisita muestra.