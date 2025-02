Tam Tam Go! darán a conocer en Porta Caeli temas de su nuevo disco

La nostalgia de diferentes generaciones marca el ritmo musical este fin de semana en Valladolid. Uno de los conciertos más destacados de este arranque de febrero tendrá lugar en la sala Porta Caeli, con el regreso de la icónica Tam Tam Go! Los autores de ' ... Espaldas mojadas', entre otros grandes éxitos de los años noventa, tocarán en la sala de la ciudad este sábado sus temas más clásicos y un anticipo de las canciones que compondrán su próximo disco, dentro del tour Puente de Plata: «Aunque traigamos temas nuevos, entroncan con lo de siempre», anticipa Nacho Campillo: «Abordamos temáticas de contenido social, transmitimos todo lo que está ocurriendo en el mundo, un poco marcados por la desesperanza: la guerra, la importancia desmedida del dinero, el neoliberalismo...».

Aún sorprendidos por el éxito, con el cambio de milenio, de un tema que marcó a una generación como 'Atrapados en la red', Tam Tam Go! no descarta nuevas miradas a las IA o a las apps para encontrar el amor; pues ya han trabajado en canciones como 'Lobos solitarios'. «sobre el aislamiento que nos imponemos al pasar tanto tiempo frente a una pantalla, en las redes sociales o pegados a un teléfono», lamentan. La sala Porta Caeli también acoge este domingo el concierto retro de Children of the Sün, un espectáculo de blues, folk y country con ecos de Hendrix y Janis Joplin.

Una nostalgia diferente es la de la música tradicional, en esta ocasión, además, empapada por una buena causa. Desde la sala Borja, la multipremiada Vanesa Muela recorrerá todas las melodías tradicionales de las nueve provincias de Castilla y León (jotas, seguidillas, romances, cantos de trabajo, charradas) en un espectáculo solidario, cuya recaudación irá a parar a la asociación Campanilla, que representa a menores en procesos oncológicos: «Es una causa noble por la que luchar, los niños lo merecen todo», asevera la artista de Laguna de Duero, que se acompañará de instrumentos de cocina y de parche de piel para dar vida y cuerpo a su folklore.

Puro soul

Por su parte, el Auditorio Miguel Delibes acoge este domingo 'The best of soul', un tributo también con cierta nostalgia a los temas más coreados de este género musical. Piezas de Aretha Franklin, Otis Redding, James Brown o Sam Cooke volverán a traer la idea que tenemos de Nueva York a la sala sinfónica Jesús López Cobos. Un día antes, el sábado, El Consorcio rescatará los temas más emblemáticos de su etapa como Mocedades y otras coetáneas a sus momentos luminosos de hace más de medio siglo, como 'Le llamaban loca', 'Quién te cantará' o 'Qué pasará mañana', entre otras.

No solo de nostalgias vive la música de hoy, también de conjuntos emergentes como Neverland Bari. El Desierto Rojo vuelve a traer un año más a este conjunto indie-rock que promete «potencia y adrenalina» a los recién llegados, en palabras del teclista y guitarrista Rick Álvarez; «pero también con sorpresas para los que ya nos conocen». Aún explorando nuevas vías «para intentar emocionar» y presentando sus nuevos singles, la banda, de dos años de andadura, sigue centrando su éxito en su conexión con los directos y el escenario, «aún sin un sonido concreto» pero apostando «por lo natural y la fuerza que tratamos de trasladar».

Por otro lado, los Conciertos de la Estufa acercan a Arrabal de Portillo a María de la Flor, una de las grandes triunfadoras de la última edición, este verano, del ciclo A Cantar Al Patio en el colegio San José. La última nostalgia viene brindada por la sala Cientocero, con su 'Fiesta Tuenti' la noche del sábado, donde se pincharán los temas que marcaron a toda la generación noventera. Además, el mismo espacio acogerá un tributo a Pereza cortesía del grupo Aproximaciones, el mismo sábado, y el doblete de Popper Ladies y Oslo Ovnies, el viernes.