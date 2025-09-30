La OSCyL inaugura la temporada con obras de Berlioz y Beethoven En el primer programa de abono será dirigida por Thierry Fischer junto a la mezzosoprano Magdalena Kožená

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León inaugura la temporada 2025/26 bajo el lema 'movimiento' con los conciertos correspondientes al primer programa de abono, el viernes 3 y el sábado 4 de octubre, a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes.

En este primer programa de abono, la OSCyL será dirigida por su director titular Thierry Fischer, que contará con la voz de la renombrada mezzosoprano Magdalena Kožená. La cantante lírica interpretará junto a la orquesta 'Les nuits d'ètè'. de Héctor Berlioz en la primera parte del programa.

Magdalena Kožená es reconocida por su capacidad para aportar el color en su interpretación, una característica fundamental en el mundo de la canción clásica. La cantante checa destaca por una prolífera carrera musical en la que ha trabajado con grandes directores del mundo como son Claudio Abbado, Pierre Boulez, Bernard Haitink, entre otros. En su extensa trayectoria ha interpretado a importantes personajes operísticos como Angelina en 'La cenerentola', Zerlina en 'Le nozze di Figaro', y Octavian en 'Der Rosenkavalier'. Su gran capacidad lírica ha sido reconocida con multitud de galardones de renombre internacional entre los que destaca haber sido nombrada Caballero del Orden de las Artes y las Ciencias por el gobierno francés (2003).

La Temporada 2025/26 abrirá con dos orquestaciones de 'Iberia' de Isaac Albéniz. Se podrá disfrutar de dos fragmentos de una obra considerada por Messian como la mejor jamás escrita para piano. Los fragmentos que se interpretarán son: 'Corpus Christi' y 'Triana' (ambas orquestadas por Arbós). Continuando con la primera parte del programa, el público del Centro Cultural Miguel Delibes podrá disfrutar de la voz de Magdalena Kožená con la obra 'Les nuits d'été' creada por el destacado compositor romántico Héctor Berlioz.

Para finalizar este primer programa de abono, Thierry Fischer continuará con el ciclo de sinfonías de Beethoven. En la segunda parte del concierto se interpretará la 'Sinfonía nº7' conocida como «apoteosis de la danza», que permitirá al director titular aprovechar un enorme abanico de posibilidades expresivas que ofrece esta pieza del compositor alemán.

Entradas

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com.