Max Bragado, junto a su piano. Iván Tomé

Piano de gran cola busca comprador

Max Bragado, primer director de la OSCyL, rememora su carrera musical en Europa y EEUU antes de mudarse a Levante donde no puede llevar su colosal 'Mason & Hamlin', creado para las salas de conciertos

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:47

No es un anuncio de venta al uso, por la mercancía –un piano de gran cola–, por el vendedor –Max Bragado, primer director de la ... Orquesta Sinfónica de Castilla y León–. Nacidos ambos para la exhibición, en la sala de conciertos y en el podio, han vivido discretamente hasta que la inminente mudanza del maestro a Levante les separe. El músico, que lleva 25 años dirigiendo en Estados Unidos y estudiando en Valladolid, desearía que su 'Mason & Hamlin' se quede por Castilla y León. Sus dimensiones, 284 cm de la largo y 164 de ancho, demandan escenario profesional o palacio.

