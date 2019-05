Miguel Poveda, el 8 de septiembre en el Auditorio Miguel Delibes Miguel Poveda. El artista barcelonés presentará su nuevo trabajo 'El tiempo pasa volando'. Las entradas estarán disponibles a partir de hoy JOSÉ MARÍA CILLERO Miércoles, 29 mayo 2019, 19:12

Miguel Poveda, una de las voces más importantes y personales del flamenco en el panorama musical actual, regresará tras el verano al escenario del Miguel Delibes, presentando su nueva gira. Sin perder las raíces pero sin dejarse limitar por fronteras y con la libertad como bandera, Miguel Poveda, con casi 30 años de trayectoria profesional, ha sabido construir su carrera con amor y constancia y bajo la inspiración de grandes de la música, encontrando entre sus colaboraciones a artistas de la talla de Paco de Lucía, Serrat, Alejandro Sanz, Chavela Vargas sin olvidarnos de los grandes poetas.

El pasado 30 de noviembre, Miguel Poveda lanzaba al mercado 'El tiempo pasa volando', un CD doble que incluye temas nuevos, pero en los que también se homenajea a otros artistas consagrados del flamenco, esos que despertaron la pasión de Miguel hacia la música. El de septiembre en Valladolid será un concierto donde el artista hará un recorrido de su exitosa carrera, con un espectáculo donde se ha cuidado al máximo la producción.

«Cuando subí por primera vez a un escenario, no podía ni soñar que 30 años más tarde lo celebraría con una gira que comienza en el Teatro Real de Madrid. Es un honor poder mostrar parte del camino con un repertorio que va desde el Flamenco más tradicional, la canción andaluza o la poesía con la que he abordado música que refleja la diversidad en la que he crecido. Quiero mostrar mi gratitud al público que ha ido caminado junto a mis propuestas, a los músicos que día a día me entregan su corazón y talento y al equipo de personas que a lo largo del camino han confiado en mi. Comienza un viaje de emociones que van desde mis orígenes hasta los días de hoy. En esta gira presentaré gran parte de la trilogía editada este año y que empezó con el disco dedicado a Federico García Lorca (EnLorquecido) y que concluye con este disco doble que recoge cantes tradicionales y canciones que me acompañaron en la niñez acrecentando mi pasión por la música. Vamos a disfrutar y a parar los relojes porque 'El tiempo pasa volando'», afirma Poveda en su web.

'El tiempo pasa volando' es un homenaje a 30 años de carrera. Un CD doble que se complementa a modo de trilogía con su anterior disco 'EnLorquecido'. Este nuevo trabajo es también un homenaje a todos los artistas que despertaron la pasión de Miguel hacia la música, y especialmente hacia el flamenco. 'El tiempo pasa volando' se compone de un disco de cante flamenco tradicional, y otro disco protagonizado por versiones de temas míticos de Bambino, Los Chichos, El Pescaílla, Manzanita o Lole y Manuel entre otros. El primer single, 'Voy a perder la cabeza por tu amor' disponible el 9 de noviembre, es el primer adelanto del nuevo trabajo.

Las entradas para ver a Miguel Poveda en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, estarán a la venta desde el 30 de mayo en los siguientes puntos: Oficina de Turismo Acera de Recoletos, Taquillas del Auditorio y en la web centroculturalmigueldelibes.com