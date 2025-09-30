El LAVA acoge desde este jueves el festival Tonal El dúo barcelonés Dame Area actuará el jueves en la sala Cientocero

El Norte Valladolid Martes, 30 de septiembre 2025, 15:49 Comenta Compartir

El festival Tónal, organizado por el Colectivo Laika con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, arrancará el próximo jueves, 2 de octubre, en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) con la presencia de Dame Area, Restinga, Ciutat, Las petunias, .bd., Ortopedia técnica y Parquesvr.

El dúo barcelonés Dame Area se presenta el jueves como evento previo al festival. Han sido elogiados por la prensa especializada internacional y la energía de su directo combina percusiones metálicas con ritmos flamencos. El cartel del escenario del LAVA, lo inaugura de forma oficial el día 3 de octubre Restinga, artista, productora y DJ hispano-marroquí consolidada como un referente de la música pop electrónica. Este día también actuará Ciutat, que presentan su nuevo álbum Ciutat l'Amistat, un disco de pop electrónico «que respira calma sin renunciar al pulso bailable», y Las petunias, un trío madrileño que capturan la esencia cruda y encantadora de la juventud con una fusión explosiva de rabia punk y melodías.

El 4 de octubre será el sexteto madrileño '.bd.' quien abrirá el cartel, para dar paso después a Ortopedia técnica y su punk sin concesiones. El festival será cerrado por Parquesvr.

Los abonos y entradas de día están disponibles en la plataforma Ingresse y en los puntos de venta físicos Bicoca Records, Bizarro y Café Nuberu.