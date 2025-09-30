El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El duo barcelonés Dame Area. Instagram

El LAVA acoge desde este jueves el festival Tonal

El dúo barcelonés Dame Area actuará el jueves en la sala Cientocero

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:49

El festival Tónal, organizado por el Colectivo Laika con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, arrancará el próximo jueves, 2 de octubre, en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) con la presencia de Dame Area, Restinga, Ciutat, Las petunias, .bd., Ortopedia técnica y Parquesvr.

El dúo barcelonés Dame Area se presenta el jueves como evento previo al festival. Han sido elogiados por la prensa especializada internacional y la energía de su directo combina percusiones metálicas con ritmos flamencos. El cartel del escenario del LAVA, lo inaugura de forma oficial el día 3 de octubre Restinga, artista, productora y DJ hispano-marroquí consolidada como un referente de la música pop electrónica. Este día también actuará Ciutat, que presentan su nuevo álbum Ciutat l'Amistat, un disco de pop electrónico «que respira calma sin renunciar al pulso bailable», y Las petunias, un trío madrileño que capturan la esencia cruda y encantadora de la juventud con una fusión explosiva de rabia punk y melodías.

El 4 de octubre será el sexteto madrileño '.bd.' quien abrirá el cartel, para dar paso después a Ortopedia técnica y su punk sin concesiones. El festival será cerrado por Parquesvr.

Los abonos y entradas de día están disponibles en la plataforma Ingresse y en los puntos de venta físicos Bicoca Records, Bizarro y Café Nuberu.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  3. 3

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un exagente forestal de 60 años
  4. 4 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  5. 5

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  6. 6

    La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»
  7. 7

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  8. 8

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  9. 9 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»
  10. 10

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El LAVA acoge desde este jueves el festival Tonal

El LAVA acoge desde este jueves el festival Tonal