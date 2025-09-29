El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
David Trueba, durante su participación en un foro en Valladolid hace unos meses. R. Jiménez

David Trueba clausurará Seminci con el estreno mundial de su nueva película 'Siempre es invierno'

Tendrá lugar el próximo 1 de noviembre, cuya tragicomedia romántica protagonizada por David Verdaguer, Isabelle Renauld y Amaia Salamanca adapta la novela 'Blitz'

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:20

El director David Trueba clausurará el próximo 1 de noviembre la 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) con el estreno mundial de su nueva película, 'Siempre es invierno', una tragicomedia romántica protagonizada por David Verdaguer, Isabelle Renauld y Amaia Salamanca. La coproducción hispano-belga adapta la novela 'Blitz' (Anagrama, 2015), escrita por el propio realizador, que explora la pérdida y el vacío tras una ruptura sentimental y la posibilidad de reinicio, captando una instantánea del amor perdido bajo el filtro del sentido del humor.

Con este proyecto, Trueba ha roto su regla de no adaptar al cine sus propias obras literarias. «Nunca he querido llevar mis novelas al cine», afirmó el cineasta, quien hasta ahora había rechazado tanto sus propias adaptaciones como las propuestas de otros directores.

Sin embargo, 'Blitz' le planteó un desafío diferente. «Trata de algo enormemente gráfico y visual, que es el perceptible paso del tiempo sobre las personas. Un elemento que en el cine puede enriquecerse y eso convierte el reto de la adaptación en más estimulante», explicó en un comunicado recogido por Ical.

Noticias relacionadas

Seminci abre el 14 de octubre la venta anticipada de entradas

Seminci abre el 14 de octubre la venta anticipada de entradas

La 70 Seminci estrenará mundialmente diez películas españolas

La 70 Seminci estrenará mundialmente diez películas españolas

La filmografía de Trueba abarca desde comedias hasta dramas intimistas, que se distinguen por su mirada humanista y su capacidad para retratar con sensibilidad las relaciones personales y los pequeños momentos de la vida. Entre sus películas más destacadas se encuentran 'La buena vida' (1996), 'Soldados de Salamina' (2003), adaptación de la novela de Javier Cercas, y 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' (2013), uno de sus mayores éxitos, que reunió seis premios Goya, incluyendo mejor película, mejor director y mejor guion original.

David Trueba dirige de nuevo a David Verdaguer, tras su primera colaboración en 'Saben Aquell', el acercamiento al humorista Eugenio por el que ganó el Goya al mejor actor protagonista. «Trabajar con él es como trabajar con zapatillas de estar por casa, porque te hace sentir muy a gusto. Es divertido y aprendes muchísimo estando con él», señaló el intérprete sobre el director.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid... de 580
  2. 2

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  3. 3 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  4. 4 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  5. 5

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  6. 6 Por qué es fiesta en Valladolid el lunes 13 de octubre y qué tiendas y supermercados abrirán
  7. 7 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  8. 8 Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 29 de septiembre de 2025?
  9. 9

    El tercer carril de la A-62 obligará a expropiar 746.000 metros de 257 parcelas
  10. 10

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla David Trueba clausurará Seminci con el estreno mundial de su nueva película 'Siempre es invierno'

David Trueba clausurará Seminci con el estreno mundial de su nueva película &#039;Siempre es invierno&#039;