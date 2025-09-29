David Trueba clausurará Seminci con el estreno mundial de su nueva película 'Siempre es invierno' Tendrá lugar el próximo 1 de noviembre, cuya tragicomedia romántica protagonizada por David Verdaguer, Isabelle Renauld y Amaia Salamanca adapta la novela 'Blitz'

El director David Trueba clausurará el próximo 1 de noviembre la 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) con el estreno mundial de su nueva película, 'Siempre es invierno', una tragicomedia romántica protagonizada por David Verdaguer, Isabelle Renauld y Amaia Salamanca. La coproducción hispano-belga adapta la novela 'Blitz' (Anagrama, 2015), escrita por el propio realizador, que explora la pérdida y el vacío tras una ruptura sentimental y la posibilidad de reinicio, captando una instantánea del amor perdido bajo el filtro del sentido del humor.

Con este proyecto, Trueba ha roto su regla de no adaptar al cine sus propias obras literarias. «Nunca he querido llevar mis novelas al cine», afirmó el cineasta, quien hasta ahora había rechazado tanto sus propias adaptaciones como las propuestas de otros directores.

Sin embargo, 'Blitz' le planteó un desafío diferente. «Trata de algo enormemente gráfico y visual, que es el perceptible paso del tiempo sobre las personas. Un elemento que en el cine puede enriquecerse y eso convierte el reto de la adaptación en más estimulante», explicó en un comunicado recogido por Ical.

La filmografía de Trueba abarca desde comedias hasta dramas intimistas, que se distinguen por su mirada humanista y su capacidad para retratar con sensibilidad las relaciones personales y los pequeños momentos de la vida. Entre sus películas más destacadas se encuentran 'La buena vida' (1996), 'Soldados de Salamina' (2003), adaptación de la novela de Javier Cercas, y 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' (2013), uno de sus mayores éxitos, que reunió seis premios Goya, incluyendo mejor película, mejor director y mejor guion original.

David Trueba dirige de nuevo a David Verdaguer, tras su primera colaboración en 'Saben Aquell', el acercamiento al humorista Eugenio por el que ganó el Goya al mejor actor protagonista. «Trabajar con él es como trabajar con zapatillas de estar por casa, porque te hace sentir muy a gusto. Es divertido y aprendes muchísimo estando con él», señaló el intérprete sobre el director.