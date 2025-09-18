Seminci abre el 14 de octubre la venta anticipada de entradas El abono completo incluye las galas de inauguración y apertura del festival por 138 euros, y el resto, costará entre 30 y 44 euros, y las entradas individuales, de 3 a 5,50 euros

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) iniciará próximamente la venta anticipada de abonos, pases 10 y entradas individuales para todas las sesiones de la 70ª edición, manteniendo los mismos precios que en 2024.

Los abonos del festival podrán adquirirse exclusivamente durante dos días, del martes 14 de octubre (a partir de las 11 horas) hasta el miércoles 15 de octubre (hasta las 14 horas). El número de abonos disponibles será limitado, por lo que no se garantiza su venta durante todo este periodo.

El precio de los abonos es de 138 euros el completo (incluye las galas de inauguración y clausura); 44 euros el matinal (sesiones de 9 a 12 horas); 25 euros el vermut (sesiones de 19 horas) y 26 euros el abono noche (sesiones de 22 horas). Los abonos del Teatro Carrión tienen un coste de 33 euros (tarde) y 30 euros (noche).

El jueves 16 de octubre saldrá a la venta el Pase 10, una modalidad flexible que permite el canje de hasta diez entradas individuales o cinco entradas dobles, con un máximo de dos entradas por película y sesión.

Un día después, el viernes 17 de octubre a las 11:00 horas, se iniciará la venta anticipada de entradas individuales, con precios que oscilan entre los 3 y 5,50 euros según la sesión y el cine.

El acceso a las galas de inauguración y clausura y la proyección posterior en el Teatro Calderón tiene una tarifa especial de 10, 15 o 32 euros Estas localidades estarán disponibles dos días de la celebración de cada una de las galas.

El festival mantendrá descuentos para menores de 26 años, mayores de 65 y desempleados, aunque estas tarifas reducidas solo estarán disponibles en taquilla, presentando la presentando la documentación acreditativa correspondiente.

Las entradas podrán adquirirse tanto en la taquilla del Teatro Calderón como a través de la web oficial www.seminci.com. La taquilla permanecerá abierta de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y los domingos de 8:30 a 16:00 horas. El festival establece una política estricta de no devolución ni cambio una vez adquiridas las entradas y abonos. La programación completa de la 70 edición estará disponible en la web de Seminci antes del inicio de la venta anticipada.