Kitai conquista la plaza del Trigo con un homenaje a los éxitos del rock Jacobo Revenga La lluvia hizo presencia a última hora de la tarde, pero los conciertos prosiguieron como estaba programado SUSANA GUTIÉRREZ Viernes, 9 agosto 2019, 21:47

Rodeados de bandas amigas y homenajeando a algunos de los temas que han pasado a la historia del rock. Kitai conquistó a la plaza del Trigo de Sonorama Ribera, este viernes, en un concierto que concluyó bajo el grito unísono de «escenario principal». Entre los presentes, muchos incondicionales, desde hace años, de ese emblemático escenario calificaban la actuación como «de lo mejor que hemos visto aquí, y eso es mucho».

Kitai compartió escenario, entre otros, con Sean Frutos, cantante de Second, con quien interpretó 'Take me off' de A-Ha; el grupo Shinova compartió el éxito de Bon Jovi 'Leaving on a Prayer' y Alberto Jímenez de Miss Caffeina, el famoso 'We are the Champions» de Queen. También se subieron al escenario Varry Brava con Rafa Gutiérrez, integrante de Hombres G, para recordar el tema 'Voy a pasármelo bien' del grupo liderado por David Summers. Esos fueron algunos de los momentos más álgidos de un concierto que terminó con el batería del grupo tocando en una plataforma levantada por el público.

Además de la plaza del Trigo, los festivaleros también abarrotaron los otros escenarios del centro de la ciudad, en especial, la plaza de la Sal que bailó de forma ininterrumpida hasta última hora de la tarde. En el parque de la Isla, los artistas iberoamericanos del escenario Charco también tuvieron el favor del público, en un emplazamiento situado a la Ribera del Río, ideal para huir del calor. En el Centro Cívico, el escenario Castilla y León despertaba la curiosidad de muchos visitantes y lugareños curiosos de conocer a los grupos emergentes de la región. También la plaza del Rollo, bailó hasta tarde al ritmo de diferentes djs.

En lo que se refiere a los primeros conciertos de la tarde noche del viernes en el nuevo recinto de Sonorama, se vieron acechados por la lluvia que se hacía presente sobre las 20 horas y permaneció alrededor de hora y media. Los conciertos transcurrieron con normalidad y, Depedro fue uno de los primeros en estrenar la jornada de viernes en el recinto.