Judith Jáuregui vuelve al Delibes, donde debutó hace 20 años y ha grabado su último disco

Judith Jáuregui, una de las pianistas españolas más reconocidas en la actualidad, actuará este domingo junto al Cuarteto Gerhard en el Auditorio Miguel Delibes de ... Valladolid, escenario en el que debutó hace casi 20 años con su triunfo en el Concurso Internacional de Piano Frechilla Zuloaga 2007 y donde ha grabado su último disco 'Homeland', nominado en la última edición de los International Classical Music Awards y en los Premios de la Música Independiente.

Jáuregui interpretará las 'Consolaciones, S 172' de Franz Liszt -incluidas en su álbum 'Aura' (2014)- y presentará junto al cuarteto catalán, uno de los más destacados del momento, el icónico 'Quinteto con piano en Fa sostenido menor, op. 67' de Amy Beach. El repertorio se completará con el 'Cuarteto n.º 1 en Re mayor, op. 11' de Piotr Ilich Chaikovski.

Jáuregui continuará así su recorrido por las grandes salas españolas tras comenzar 2025 con una exitosa gira por Alemania junto a la Bayerische Kammerphilharmonie. Valladolid será el preámbulo de su llegada a Madrid para tocar el 7 de junio en el Auditorio Nacional, acompañada también por el cuarteto con idéntica programación. Después, ofrecerá recitales en Málaga (21 de mayo, Sociedad Filarmónica), Alicante (26 de mayo, Teatro Principal) y Madrid (27 de junio, Fundación BBVA).

«Me hace ilusión volver ahora, reencontrarme con amigos que tengo desde aquellos inicios»

«Siempre es una alegría regresar a Valladolid, una ciudad en la que he vivido momentos muy importantes a lo largo de mi carrera. De alguna manera comenzó todo cuando gané el Concurso Internacional de Piano Frechilla Zuloaga en 2007. Por aquel entonces vivía en Alemania y al comenzar con los conciertos que iban de la mano del premio decidí regresar a España, asentarme en Madrid y apostar por el camino de la vida en los escenarios«, señala la artista en un comunicado. »En estos casi 20 años he visitado la ciudad repetidamente, en recital y con la OSCyL, con la que además he grabado mi último álbum 'Homeland'. Me hace ilusión volver ahora, reencontrarme con amigos que tengo desde aquellos inicios y presentar este proyecto de cámara con el que disfruto mucho artísticamente», apunta sobre el significado de su próximo concierto en este emblemático escenario.

Jáuregui ha actuado en 25 países de Europa, Asia y América. Ha sido recibida en salas y festivales de referencia internacional como el Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona, el Auditorio Louvre de París, Flagey en Bruselas, el Konzerthaus de Berlín, Suntory Hall de Tokio, NCPA de Pekín, el Teatro Mayor de Bogotá, Schloss Elmau en Alemania, Murten Classics en Suiza, el Festival de Piano de La Roque d'Anthéron en Francia o el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Ha colaborado con la Britten Sinfonia, la Orchestre National de Lille, la Sinfonie Orchester Biel Solothurn, entre otras orquestas, además de las principales formaciones españolas.