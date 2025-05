Ismael Serrano: «Frente al hiperindividualismo, tenemos que regresar a los anhelos colectivos»

Con Valladolid inmersa en la plena vorágine del Teatro de Calle, no cabe olvidar que las propuestas culturales en la ciudad también continúan más allá ... del TAC y de las piruetas circenses y cómicas al aire libre. Y es que la ciudad mantiene el pulso constante de sus conciertos en los enclaves más representativos de la provincia, con grandes nombres este fin de semana como el del cantautor Ismael Serrano, que presenta el domingo un concierto sinfónico en la sala sinfónica Jesús López Cobos del Auditorio Miguel Delibes.

«Es un sueño recurrente para todos los que hacemos música popular, el repertorio arreglado en una orquesta sinfónica es una fantasía que abarca desde Metallica a Joan Manuel Serrat», explica el cantautor.. A modo de autohomenaje como celebración a sus casi treinta años de carrera, admite Serrano que el hecho de imprimirle esta épica a un discurso propio «da otro brillo, un vuelo diferente a las canciones». Además, considera que funciona también como «levantar la mirada en un momento más necesario que nunca, cuando hay un pesimismo generalizado que opaca cualquier discurso que va hacia delante».

Y es que Serrano, que no ha perdido su sensibilidad a temas como el genocidio en Gaza o el cambio climático, ni su compromiso político inherente a su trayectoria desde hace tres décadas, defiende que «en contra de todo pronóstico, se abren muy a menudo ventanas de oportunidad que hacen posible lo impensable». Y añade que contra el pesimismo, «que no conduce a nada más que a la apatía», hay que apostar por la esperanza: «Alguien decía que no es solo la certeza de que ocurrirán cosas buenas, sino que también es lo que hace que las cosas tengan sentido», cita, en frase atribuida a Vaclav Havel.

Con todo, Serrano abraza que parte de su identidad musical y poética se entremezcle con su visión del mundo: «Tradicionalmente la canción de autor ha tenido al compromiso político como una de sus características más claras, aunque soy consciente de que, quizá por el sectarismo característico de este país, no todo el mundo se expresa ideológicamente», pondera. «Yo le canto a todo lo que me emociona, sean historias de amor o desamor, de gente que lucha por un mundo mejor o por las desigualdades de la sociedad...».

El artista defiende volver a hablar en clave colectiva: «Hay que regresar a aquellos anhelos, frustraciones y paisajes comunes; vivimos en un hiperindividualismo que ha influido mucho en las canciones que hoy se escriben», lamenta. Una evolución en la sociedad que ha afectado, también, a los tiempos y a las prisas incluso en el gremio artístico: «Todo dura menos y los discos envejecen más rápido», diagnostica: «Nos da la sensación de que estamos en un viaje en bicicleta donde se pedalea siempre, nunca nos paramos en la cima para descansar y ver todo lo andado, es como si se nos exigiera ser creadores de contenido». Esta situación, alerta, «está penalizando a muchos músicos, que no es que estén reevaluando sus ritmos, sino que directamente se plantean dejar el oficio».

Nostalgia musical

En lo que se refiere a otros eventos musicales, Porta Caeli celebra el domingo uno de sus autodenominados 'conciertos salvajes', con el punk más enérgico a cargo de The Gee Strings. Su 'sucia crudeza' será todo un contraste para el paladar melómano que aterrice de los sonidos más cálidos y envolventes de Chambao, el sábado. Además, el viernes será día para la nostalgia con su recurrente evento '¿Te acuerdas de la perindola?', que contará con el DJ Paco Devotion y en el que sonarán algunas de las canciones más memorables de finales del pasado siglo.

La sala Cientocero también se pondrá evocativa el sábado con los tributos Repartiendo Estopa al dúo de los hermanos Muñoz, y Hablando en Plata a los temas más clásicos de Melendi. El doblete, para el sábado, vendrá auspiciado bajo el paraguas 'Festival Partiendo la Pana', y antecederá a una nostálgica 'Fiesta Tuenti' para los temas que marcaron a toda una generación. El día antes, el recinto dará espacio a pinchadas y versiones del género 'indie' español, en homenaje a conjuntos como Vetusta Morla, Arde Bogotá, Izal, Miss Caffeina, Viva Suecia o La La Love You, entre otros.

Además, en los recintos teatrales, el teatro Zorrilla representa el viernes 23 'El crédito', la comedia de Jordi Galcerán, en versión musical. El sábado, la sala experimental acoge una selección de versiones de blues, rock y pop de las décadas de los setenta, ochenta y noventa, bajo el título 'Sin ton ni son'. Y el domingo, finalmente, habrá un tributo melódico a Anastasia, a cargo de La Barbarie Teatro.

Por su parte, desde el Cervantes el quinteto Musikadabra reinterpretará este sábado, a base de guitarras y percusiones, los temas más memorables de los cassettes que sonaban hace cuatro, cinco y seis décadas. A su vez, la sala Borja representará el domingo 'Un sueño entre planetas', musical de Grupo Magis benéfico a favor de la lucha contra el cáncer infantil.