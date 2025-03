«Soy optimista con cómo preservarán el patrimonio musical las próximas generaciones»

La primavera traerá sones asturianos a Valladolid. El gaitero José Ángel Hevia, uno de los nombres más representativos del folk dentro y fuera de España, ... celebra un concierto este viernes, 21 de marzo, en el Teatro Zorrilla con motivo del 25 aniversario del Platinum Europe Award, un galardón que recibió por vender más de un millón de discos en el continente a lo largo de un año, cuando estrenó su hoy justamente emblemático álbum 'Tierra de Nadie'. Hevia se reunirá para este espectáculo melódico con las bandas vallisoletanas Gaitas Nivaria de la Casa de Galicia y Los Trasgos del Centro Asturiano.

¿Y cómo se mira aquel éxito casi tres décadas después? «Pienso que era un joven imprudente que se fue a Madrid a grabar un disco con una gaita», rememora el músico: «Creí que sería cosa de un par de meses y que volvería a Asturias; pues fueron dos años de trabajo y una gira tras otra desde entonces, sin parar». Sus diez años de profesor de gaita pronto dieron paso a una nueva etapa, «reconfortante y gratificante», que le ha convertido en un símbolo del género a ojos de público y profesionales de la música.

«Es una satisfacción que me consideren un emblema como consecuencia de mi trabajo», admite, aunque señala que «hay maestros por encima y por detrás de mí, con cuarenta años de escuela y de trabajo, también conocidos por los profesionales...». Sin embargo, no puede ni quiere ocultar su satisfacción cuando se encuentra con «una conferencia sobre la gaita en Bérgamo y aluden al floreo de Asturias».

Hevia afirma tener una relación sana con su gran éxito, 'Busindre Reel': «Estoy encantado siempre de repetirla», si bien la perspectiva de complacer a su público no está reñida con otras inquietudes artísticas que le apetece abordar: «Hace poco he hecho una mezcla de música caribeña con gaiteros indianos», siguiendo la estela de otros que exploraron la mezcla con sones andinos como Remis Ovalle o Rodríguez Morillón: «No es tanto la necesidad de mezclar por la pervivencia del género», apunta el músico, «simplemente porque la experimentación le apetezca al artista».

Música con historia

Para Hevia «todos los músicos que se dedican al folk tenemos claro que no se trata solo de notas musicales y compases, también de historias adyacentes que, si no sobreviven y no suenan, esa música pierde mucho peso». Es parte de la ceremonia, pues, contextualizar cada tema antes de atacarlo.

«Tenemos que huir de la tentación de hacer música para músicos» José Ángel Hevia Gaitero

Pero mirar al pasado también implica entender el presente: «El folclore en este país y la atención que despierta, junto a la praxis de quienes bailan y tocan ha llegado a a un grado de madurez que admite todo tipo de discursos. Incluso aquellos como los de Rodrigo Cuevas, «impensable años atrás», que hoy Hevia juzga de una gran calidad e insertada con especial acierto en el momento que vivimos: «Tratando de dignificar el folclore, por suerte hemos llegado a un grado de madurez en el que nadie se escandaliza, lo cual significa que se ha asentado mucho el respeto a la música tradicional». Para el artista, es tan importante la calidad de la música como la del discurso: «Tenemos que huir de la tentación de hacer música para músicos; creo que hay que hacer un discurso para la gente, y ese discurso es con lo que el público se queda: al espectador se le engaña de mala manera, y cuando algo se masifica es porque el público, soberano, así lo ha decidido».

Con respecto a los jóvenes músicos de hoy, el gaitero asturiano ostenta una perspectiva positiva: «Soy optimista con cómo preservarán el patrimonio musical las próximas generaciones», asevera. «Es muy bueno que las escuelas estén llenas de gaiteros, seguramente nos traigan muchas alegrías; su preparación musical es impresionante...». Por su parte, sigue dando rienda suelta a su vis pedagógica con el videoblog 'Basado en hechos reales' en YouTube: «Puedo aportar lo que se pierde de la tradición o lo que ayuda a contextualizarla...». Una labor que también traslada a los conciertos: «Esto ayuda a que el público se desplace, le haga sentir la ola y disfrute de la calidad y preparación técnica de cada momento».