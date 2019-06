Deacon Blue y The Vaccines entran en el cartel de Sonorama Deacon Blue, con Lorraine McIntosh y Rick Ross en el centro. La banda escocesa de 'Dignity', liderada por Rick Ross, celebra sus 30 años en los escenarios JOSÉ MARÍA CILLERO Miércoles, 5 junio 2019, 12:31

Deacon Blue, la banda escocesa fundada en Glasgow en 1985, liderada por los vocalistas Rick Ross y Lorraine McIntosh y que obtuvo gran éxito a finales de los ochenta con canciones como 'Dignity', 'Real Gone Kid', 'Wages Day' y 'Fergus Sings the Blues', se incorporan al cartel de Sonorama Ribera, que anuncia más de 60 nuevas confirmaciones de grupos, solistas y DJs que se suman al festival en su próxima edició, que se celebrará en Aranda de Duero entre el 7 y el 11 de agosto.

Además de Deacon Blue, que se encuentran en plena celebración de sus 30 años en los escenarios, el festival anuncia incorporaciones como la de la banda británica The Vaccines, que llega a Sonorama Ribera para presentar su cuarto álbum, 'Combat Sports', con el que regresan a sus raíces de rock and roll y powerpop. Los belgas Balthazar o los emblemáticos The Futureheads. El festival también continúa anunciando artistas nacionales como Nacho Vegas, que estará presentando su último trabajo Violética; Mastodonte, el proyecto musical de Asier Etxeandia y Enrico Barbaro; al igual que Full o Taburete. También se anuncian DJs como Ale Acosta de Fuel Fandango o DJ Amable, entre otros.

Además de todos estos nombres, también se suman al cartel AA Mama, Alexandrerplatz, Apartamentos Acapulco, Australian Blonde, Canard, Cat Dealers, Chicas Gratis DJ's, David Kano, Deserie, Deserie, Despistaos, Dinero, Dixon, Echo, El Niño de la Hipoteca, El Verbo Odiado, Ellas, Embusteros, Estereobrothers, Flanagan, Funicular, Holly Miranda, Inmir, Invórtice, James Room & Weird Antiqua, Joan As Police Woman, Kuve, La Excepción, Les Motritz, Letissier, Ley DJ & David Van Bylen, Lígula, Llorente, Los Pilotos, Lunáticos, Marcos Gallo, Meridian, Memocracia, Mi Hermano y Yo, Mon DJ's, Nadia Álvarez, Nerabe, Niña Coyote eta Chico Tornado, Nixon, Perdiendo Los Papeles, Polaroids, Primal Core, Rock Pálido, Ruth Baker Band, Sierra, Soledad, Vélez, St Woods, The Crab Apples, Trepàt, We Are Not DJ's y Willy Naves.

Aún faltan por anunciar los artistas que completarán la programación de Sonorama Ribera 2019 en el Escenario Charco, el Urban Stage y los DJs de los distintos escenarios urbanos de Aranda de Duero.

Todos estos nuevos nombres se suman a un cartel en el que ya contábamos, entre muchos otros, con Love of Lesbian, La Orquesta Mondragón, Nacho Cano, Luis Albert Segura, Delorean, Miss Caffeina, Zahara, Shinova, Fangoria o Berri Txarrak.

El ritmo de venta de los bonos es muy bueno y un año más se espera que alrededor de 100.000 personas llenen las calles de Aranda los días 7, 8, 9, 10 y 11 de agosto para disfrutar de la mejor música.