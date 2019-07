Luz Casal despliega un repertorio de temas nuevos y clásicos en el Estival

Había una cierta sensación de alerta, de guardia sorda en el ambiente, en plena entrada a un nuevo concierto del Estival. La sensación de 'déjà vu' estaba más que justificada; el otro concierto con todas las entradas vendidas del día anterior, el del uruguayo Jorge Drexler, se había aguado (en el sentido más amplio de la palabra) en un escandaloso chubasco para chasco de artista y espectador. Pero llegó Luz y con ella el buen tiempo: el concierto de hoy miércoles 24 de julio de 2019, que marcó el ecuador de esta nueva serie de espectáculos musicales en el Patio de la Hospedería de San Benito, se vio mecido en la espera de su comienzo por una generosa colección de abanicos de entre todas las butacas del recinto, que parecían querer sumarse al grito de Casal: «Que corra el aire», se diría que trataban de expresar.

Como no podía ser de otra forma, fue salir Luz Casal al escenario y hasta los abanicos enmudecieron: su voz requería tal espacio, en cada tímpano de los pares de oídos que se habían propuesto ocupar todas las localidades, que no cabía ningún otro sonido que interfiriera en la experiencia que supone escuchar una mezcla tan equilibrada de temas clásicos y nuevos a cargo de una voz tan inimitable como inconfundible. 'Lo eres todo' marcó el pistoletazo de salida de este concierto en el que un público contenido pero agradecido supo dialogar y ocupar el lugar que dictan las reglas del juego de toda interrelación de Luz Casal: ella habla y el resto escucha. La banda acompañante, con tres guitarras bien solventes, una batería y un piano en estado de gracia, supieron ser el lecho de estas palabras de amor y dolor, tan musitadas como musicales, que componen canciones de la altura de 'Días prestados', 'Volver a comenzar', 'Lucas', 'Historia de un amor' o 'Cenizas', entre otras. A cierre de esta edición aún se cruzaban los dedos por que sonasen algunas melodías tan emblemáticas como 'No me importa nada', 'Rufino' o 'Piensa en mí'.

El concierto de Luz Casal marca el ecuador del Estival de este año, que continúa la noche del jueves 25 a la misma hora y en el mismo recinto con la presencia de Javier Ruibal en 'Paraísos mejores', un espectáculo que cuenta como artistas invitados, con la agrupación Fetén Fetén. El viernes concluirá esta edición del Estival con la asistencia de Ariel Rot, en 'Solo Rot'.