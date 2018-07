Béjar coge la guitarra y el saxofón para su XIX Festival de Blues Adrían Costa Blues Band en el XVII Festival Internacional de Blues de Béjar. / Fran de Cea Artistas de la talla de Ray Gelato, John Primer, Trudy Lynn o Walter 'Wolfman' Washington asistirán al espectáculo. EL NORTE Valladolid Jueves, 12 julio 2018, 13:33

El municipio salmantino se preparara para recibir mañana una de sus citas más esperadas, el Festival Internacional de Blues, que tendrá lugar los días 13 y 14 de este mes en 'La Ancianita', la plaza de toros más antigua de España. Nueve artistas de talla internacional son los invitados este año.

Para abrir el festival estarán mañana Ray Gelato & The Giants a las 21:00, aunque la plaza que acoge el concierto estará abierta desde las 20:00. Inglés de ascendencia italoamericana, recalará en Béjar con la banda que formó en 1994, Ray Gelato & The Giants, un septeto con el que ha recorrido los mejores festivales del mundo, desde el Umbria Jazz, el Festival de Jazz de Montreal, el Festival de San Sebastián, el Blue Note New York o los innumerables conciertos celebrados en EE.UU y Japón.

Tomará el relevo John Primer22:35, uno de los constructores del Blues de Chicago tal y como se conoce en la actualidad, acompañado en su gira europea por Quique Gómez. Atraído por los sonidos del South y West Side, Primer lideró una banda que combinaba blues, soul y R&B desde 1963 hasta que en 1974 pasó a ser parte de la banda oficial del club Theresa's Lounge. Desde mediados de los noventa, John se dedicó de lleno a su carrera como solista, formó The Real Deal Blues Band y editó 14 discos.

A las 00:10, le seguirá Eric Gales con su blues electrizante. Considerado uno de los mejores guitarristas del mundo, el músico estadounidense presentará ante el público del festival su disco 'Middle of the Road'. Con una dilatada trayectoria artística a sus espaldas por escenarios de todo el planeta, Gales, zurdo y comparado insistentemente con Jimi Hendrix, factura en directo un blues salpicado siempre de agresivo hard rock, metal, psicodelia, funk, jazz y reggae.

Para concluir el elenco del viernes, se podrá disfrutar a las 01:45 de la actuación de DeRobert & The Half-Truths. Al frente de la banda, DeRobert Adams (voz) viene haciendo desde 2007 un potente groove funky que ha sido fundamental para relanzar el soul en una de las mecas musicales por excelencia, Nashville. El resto de la banda la conforman el guitarrista Andrew Muller, la sección de viento metal compuesta por Vernon James y Andrew Hagen (saxo tenor) y el trompetista Charles Ray, el batería Nick Devan y el bajista Dave Singleton.

Más blues el sábado

Cinco grupos retomarán la programación durante la segunda y última jornada del Festival. El sábado, 14 de julio, el Festival comenzará con el concierto de Trudy Lynn, una de las grandes divas del R&B de la historia. La texana dará paso a Quique Gómez & His Vipers, uno de los artistas españoles más internacionales. Cederá el turno a uno de los principales músicos de la escena de Nueva Orleans, Walter 'Wolfman' Washington&The Roadmasters, quienes dejarán el escenario para permitir la entrada de Carl Weathersby, junto con Alex Zayas y su banda, que cerrarán el festival.

Las entradas de día aún pueden adquirirse a un precio de 30 euros, mientras que los abonos tienen un precio de 50 euros. Pueden comprarse en el Café La Alquitara y Café 12/23 de Béjar, así como en diferentes puntos de venta de Hervás (Café Picaporte y Cueva El Tejero); de Salamanca (Discos Long Play); de Plasencia (Sala Impacto / Blues Mary); de Valladolid (Café-Teatro Zorrilla); de Zamora (La Cueva del Jazz) y en https://www.eventbrite.es/e/entradas-blues-bejar-festival-2018-44911965899?ref=ebtnebtckt.