Los museos de Castilla y León reivindican su contribución social frente a cifras de visitas y recortes Colas de público en el Museo de la Ciencia, durante una jornada del Día Internacional de los Museos. / Gabriel Villamil. Miles de visitantes llenarán este sábado las salas, abiertas gratis hasta la una de la madrugada con talleres y música en el Día Internacional de los Museos JESÚS BOMBÍN Valladolid Viernes, 17 mayo 2019, 07:10

Cada 18 de mayo los museos viven un subidón de autoestima. La conmemoración del Día Internacional de los Museos da lugar a estampas inusuales de colas y salas atestadas de visitantes. Los museos de Castilla yLeón vivirán este sábado 18 de mayo la efeméride con una programación especial gratuita de visitas guiadas, talleres, proyecciones, música y puertas abiertas hasta la una de la madrugada. Con sus expectativas menguadas por los recortes, presionados para aumentar su audiencia y abiertos a experimentar nuevos modos de comunicarse con el público a través de la innovación digital, los museos hacen valer su contribución social y cultural más allá de la obsesión por la cifra de visitantes.

La visión de seis directores de salas de castilla y León en el día internacional de los museos 1 ¿Qué rol desempeña ante la sociedad el museo que dirige? 2 ¿Cuáles son los retos de su museo en materia de exposiciones? 4 ¿Se sienten los museos valorados por los ciudadanos y las instituciones' 5 ¿Considera el pago de entrada un hándicap o una selección natural del público interesado en acceder a las salas?

Javier Hontoria. / Alberto Mingueza

Javier Hontoria Museo Patio Herreriano (Valladolid) «Programas de carácter populista o comercial solo dan resultados inanes»

1 Los museos de arte contemporáneo pueden y han de ser una herramienta importantísima para ofrecer miradas alternativas a nuestra forma de estar en el mundo. Desde el museo pretendemos aportar nuevas formas de percibir y entender nuestra sociedad en tiempos en que todo tiende a parecerse.

2 Nuestras exposiciones pretenden, por un lado, que la sociedad vallisoletana tenga aquí un lugar en el que reflejarse, un mundo elegido por ellos y no impuesto por los poderes económicos o populistas de uno y otro signo. Esa ha de ser la vocación principal del arte. Otorgar herramientas para elegir cómo se quiere vivir. Por otro lado, tenemos la voluntad de participar de la historiografía artística de nuestro país a partir de la relectura de nuestros creadores, de su inserción en diferentes contextos que puedan ser insólitos incluso, tal vez imprevisibles, pero que hagan posible nuevas lecturas.

3 La necesidad de atraer audiencias ha segmentado la práctica institucional en dos direcciones, una positiva y una negativa. Bajo la primera hemos afianzado la necesidad de fortalecer los programas pedagógicos. El reverso en la necesidad de atraer a las audiencias es el paternalismo obsesivo con el que algunas instituciones confeccionan sus programas con el fin único de captar visitantes, de convertirlos en meras cifras. Programas de carácter populista o comercial sólo dan resultados inanes y acaban siendo una pérdida de dinero y de tiempo, no dejan rastro y desaparecen rápidamente de la conciencia de la ciudadanía.

4 El Patio ocupa un lugar muy central en el imaginario de la ciudad.

5 La gratuidad limita los recursos de las instituciones, pero acerca más a las audiencias.

María Bolaños. / Marta Moras

María Bolaños Museo Nacional de Escultura (Valladolid) «Nuestra clave radica en reforzar lazos con la sociedad»

1 Nuestra clave radica en la defensa de su vocación pública, en reforzar los lazos con la sociedad, de convertirse en un lugar de crecimiento civil. Nuestro principal esfuerzo se centra en hacer interesantes sus colecciones y desarrollar una política de programas públicos, a través de exposiciones y actividades culturales originales, rigurosas y atractivas. Somos contrarios a caer en una tendencia cada vez más frecuente: la de dejarnos conquistar por el espectáculo, por la batalla de las 'cifras', por un populismo que solo propicia la trivializacion de la cultura y que desprecia a la sociedad infantilizándola. Queremos ser un imán cultural.

2 Nuestras exposiciones son de producción propia y exigen un silencioso trabajo previo, de años de preparación y estudio. Procuramos que no caminen por senderos ya trillados. Nos gusta abrir los discursos a la cohabitación entre saberes, hacer preguntas y dirigirnos a las inquietudes de nuestro tiempo.

3 Ha cambiado mucho y para bien. Pero aunque se ha producido un crecimiento de los públicos del museo, no los frecuentamos con naturalidad, siguen siendo vistos como lugares elitistas que intimidan al ciudadano común, que no traspasa su umbral porque teme no estar a la altura.

4 Algo muy importante, es un visitante que enseguida intuye (y agradece) cuando, dentro del museo, se trabaja para él con pasión, y no rutinariamente. Es tarea de los poderes públicos fomentar desde la educación la familiaridad con el museo.

5 Los museos no tienen por qué ser gratuitos indiscriminadamente, no hay actividad cultural o de ocio que sea gratuita, del teatro al fútbol. Ofrecemos numerosas fórmulas para que nadie se sienta excluido por causas económicas.

Manuel Olveira. / El Norte

Manuel Olveira MUSAC (León) «Las personas exigen algo más que ser visitantes pasivos»

1 El MUSAC es una institución que muestra, produce y conserva arte contemporáneo desde la década de 1960 hasta la actualidad. Es, sobre todo, un servicio público orientado tanto hacia los y las artistas como hacia toda la ciudadanía con el fin de que puedan hacer uso del arte como herramienta de conocimiento, concienciación, resistencia crítica, empoderamiento personal y transformación cultural y social.

2 El principal reto del museo hoy es estructural, presupuestario y de personal para que pueda seguir prestando el servicio público en este clima de restricciones económicas y prácticas neoliberales injustas. Prestar ese servicio público de calidad destinado a la ciudadanía incluye también a las exposiciones que deben seguir manteniendo altos estándares de calidad.

3 Los museos de arte contemporáneo son bastante recientes en España. El MUSAC es de los últimos, ya que fue inaugurado en 2005. Al principio la novedad y el entusiasmo fueron un motor que alimentó la conexión con la ciudadanía. Las personas han crecido con el museo y ahora tienen más familiaridad con el arte y exigen algo más que ser meros visitantes pasivos.

4 Creo que la ciudadanía valora nuestra contribución, aunque los recortes y los constreñimientos administrativos están limitando mucho nuestro margen de acción. Detecto que muchas personas perciben esa desatención y no comprenden que las administraciones públicas no sean más activas a la hora de garantizar el servicio público educativo, cultural y patrimonial que desarrollamos.

5 No es un inconveniente si se garantiza el acceso gratuito de múltiples maneras.

Inés Rodríguez Hidalgo. / El Norte

Inés Rodríguez Hidalgo Museo de la Ciencia (Valladolid) «Somos un espacio único donde vivir experiencias»

1 Nuestro museo contribuye a la alfabetización científica de la sociedad, ofreciendo a los escolares enseñanza no formal complementaria a la reglada, y a muchos adultos que ya han terminado sus estudios, quizá su único contacto con la ciencia. Reivindicamos el papel esencial de la ciencia en la cultura del siglo XXI, y promovemos conexiones entre ciencia, literatura, teatro, música, artes plásticas... El museo es un espacio único donde vivir experiencias intelectuales y sensoriales, y aprender jugando.

2 Buscamos muestras de calidad, que alternan temas y formatos diversos, dinamizadas con actividades complementarias.

3 El número de visitantes va en aumento por la paulatina superación de la crisis y por la consolidación del museo dentro de la oferta cultural. Una oferta amplia y variada de contenidos es la clave para conectar con la ciudadanía en su diversidad y captar y fidelizar una audiencia más heterogénea.

4 Con el museo ya integrado en la Fundación Municipal de Cultura, se asegura y refuerza el apoyo del Ayuntamiento, y nos consta que nuestro trabajo es muy apreciado. Mantenemos colaboraciones con profesores, departamentos, proyectos, Universidad…; falta, sin embargo, el respaldo y patrocinio de las instituciones provincial y autonómica. La mejor prueba de que la ciudadanía nos conoce y valora cada vez mejor es la asistencia creciente.

5¿Quién no sueña con acceso libre a todos los museos, para que nadie deje de visitarnos por el precio? Pero este es un desiderátum poco realista: frente al gasto del museo, los ingresos por entradas son un porcentaje pequeño pero significativo, al que no podemos renunciar sin contar con un mayor presupuesto.

Pepe Calvo. / El Norte

Pepe Calvo Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora) «Pretendemos ser plataforma de reflexión sobre los grandes retos»

1 El Mecyl es un museo para autorrepresentarnos, para reflexionar sobre nosotros mismos, no solo desde nuestras tradiciones, sino también desde el presente para vislumbrar el futuro. Pretendemos servir de plataforma para reflexionar sobre los grandes retos: el ecológico, las transformaciones necesarias para abolir tanta desigualdad, analizar la era digital desde una óptica crítica, o tejer lazos sociales que nos ayuden a conquistar espacios comunes.

2 Trabajamos en un proceso de convocatorias abiertas para artistas y colectivos con el fin de que los creadores tengan igualdad de oportunidades a la hora de exponer su obra.

3 La irrupción de la era digital y del capitalismo cognitivo o cultural pueden ser los dos factores que más han influido en la transformación de las audiencias. La cultura se ha erigido como una de las fuerzas principales tanto para el control social y económico, como para la búsqueda de cauces positivos de transformación, y las audiencias cada vez son más conscientes de esta encrucijada.

4 Percibimos una mayor participación de la gente, no solo en términos de asistencia a exposiciones, sino también a la hora generar contenidos. estamos experimentando la posibilidad de generar contenidos y formatos culturales a través de colaboraciones interinstitucionales y esto es un signo inequívoco de que las instituciones apoyan y creen en el proyecto que desarrollamos.

5 Depende del precio de la entrada. En el MECYL la entrada general es de 3 euros y muchos segmentos de público tienen acceso gratuito o de 1 euro. A veces esta selección natural se da por otro tipo de variables más profundas e invisibles que los precios, variables que nos llevan al terreno de la justicia en la igualdad de acceso al conocimiento para todas las personas.

Ana Doldán de Cáceres. / El Norte

Ana Doldán de Cáceres Museo Esteban Vicente (Segovia) «El centro genera un ambiente propicio para el pensamiento»

1 En una ciudad como Segovia el Museo Esteban Vicente ostenta un papel fundamental como centro multidisciplinar y dinamizador de la cultura. Es un foro de encuentro que genera un ambiente propicio para el pensamiento y el debate y se organizan ciclos de actividades y conferencias, al tiempo que se atiende también a disciplinas como el teatro, el cine, la música o la danza.

2 El museo fomenta la producción de proyectos expositivos centrados en mostrar importantes artistas y movimientos del arte español e internacional de los siglos XX y XXI, transmitir el arte más actual, estudiar los movimientos artísticos en los que se involucró Esteban Vicente, como el expresionismo abstracto americano, permitiendo contextualizar la colección permanente.

3 En los últimos años, las audiencias han evolucionado positivamente gracias a la oferta expositiva y, también, a que el museo ha sentado las bases de su actividad en el compromiso social que le es innato por la labor educativa que ofrece.

4 Para cumplir con nuestros fines es fundamental el apoyo que recibimos por parte de la sociedad a través de nuestros Amigos del Museo y del patronato, en el que figuran cuatro administraciones públicas. Todos ellos son partícipes activos y fundamentales.

5 El precio es casi simbólico –apenas 3€ la tarifa general y con alternativa de tarifas reducidas y gratuitas para los distintos públicos– sin embargo, en ocasiones esto se ha convertido en una 'barrera de acceso'. El hecho de aplicar una tarifa, siempre dentro de los límites de lo razonable, redunda no solo en ayudar a mantener la calidad de nuestros museos sino también a sensibilizar al público sobre la necesidad de salvaguardar nuestro patrimonio.