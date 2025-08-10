El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Manuel Lourenzo BBVA

Muere el escritor y actor Manuel Lourenzo

El gallego es autor de unas 300 obras de teatro y premio nacional de literatura dramática en 1997 y de la Cultura Gallega en 2024

Ep

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:43

El dramaturgo y actor lucense Manuel Lourenzo ha fallecido este domingo en A Coruña a los 82 años. «Sentimos profundamente el fallecimiento de Manuel Lourenzo, pilar y referente de la cultura gallega contemporánea, que recibió el premio de honor de la Academia en 2021. Transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros», ha compartido a través de la red social 'X' la Academia Galega do Audiovisual.

También ha compartido sus condolencias la Diputación de Lugo, lo ha hecho a través de su perfil en esta misma red social, en una publicación en la que ha enviado «todo su ánimo» a familiares y amigos de Lourenzo.

Por su parte, la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha calificado el fallecimiento de Lourenzo como «una gran pérdida para el teatro y la cultura gallega».

Nacido en Ferreira do Valadouro (Lugo) en 1943, Manuel Lourenzo era «uno de los grandes referentes» de las artes escénicas por su «amplia producción como dramaturgo, por su reconocido trabajo en la dirección e interpretación y por ser impulsor de grandes iniciativas culturales a favor del teatro», tal y como explica la Asociación de Actores e Actrices de Galicia.

Manuel Lourenzo participó también en películas como Entre Bateas (2001) y en series televisivas como Mareas vivas (1998) o Fariña (2018), donde interpretó al narcotraficante Vicente Otero Pérez, conocido como Terito.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  2. 2 Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla
  3. 3 Vallisoletanos de pura cepa: Â¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?
  4. 4 Dos muertas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
  5. 5

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  6. 6

    La ola de calor en el barrio con la renta más baja: «Hace peor dentro de casa que fuera»
  7. 7

    El plan B alivia en Burgos tras un Real Valladolid espantoso
  8. 8 Chantajea con un supuesto vídeo sexual a un discapacitado, que llegó a entregarle más de 11.000 euros
  9. 9

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  10. 10

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere el escritor y actor Manuel Lourenzo

Muere el escritor y actor Manuel Lourenzo