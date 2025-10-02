El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Enrique Murillo, en el bar La Principal, de Barcelona. Jesús Marimon
Enrique Murillo Editor, traductor, escritor

«Premios literarios con la editorial organizadora en el jurado fracasarían en otros países»

La lectura ha sido su vida y la industria editorial, una madrastra a la que retrata en 'Personaje secundario', que presenta este viernes en Valladolid

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:20

Ha escrito unas memorias profesionales que se leen como una novela. Enrique Murillo, traductor, editor, escritor, periodista y, sobre todo, lector, es ese 'Personaje secundario' ( ... Trama) que a través de 540 páginas dibuja 'la oscura trastienda de la edición' española. Ha sido 'colaborador' (falso autónomo) durante años para Anagrama, El País, Planeta y Alfaguara. Gozó de contrato en Plaza & Janés y 'El Europeo'. Aspiró a sacudir el realismo de posguerra y la «verborrea celiana» para que pudiera emerger la 'nueva narrativa española' que ayudó a impulsar. Defendió la literatura y encandiló, sin prejuicios de géneros, a los que podían hacer crecer los sellos en los que trabajaba, con un ojo puesto en el negocio. Así se lo enseña a sus alumnos del máster de edición de la UAB. Este viernes presenta su libro en la librería Margen a las 19:00h.

elnortedecastilla «Premios literarios con la editorial organizadora en el jurado fracasarían en otros países»

«Premios literarios con la editorial organizadora en el jurado fracasarían en otros países»