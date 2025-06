«Los lectores que analizan tu novela te dan la vida como escritora»

El Norte Valladolid Jueves, 5 de junio 2025, 22:36 Comenta Compartir

Los clubes de lectura de Valladolid eligieron y Susana Rodríguez Lezaun respondió con gratitud, emoción y una pizca de vértigo. La escritora navarra ha sido la protagonista este jueves de un encuentro en la Feria del Libro de Valladolid, donde ha dialogado con sus lectores sobre Morir dos veces, su última novela negra, acompañada en la conversación por el periodista Jesús Salviejo y presentada por la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal.

«Yo escribo sola, pero no escribo para mí. Escribo para que me lean, y cuando esos lectores me eligen y quieren analizar conmigo mi historia, es una responsabilidad inmensa… pero también lo que me da la vida», ha confesado la autora ante un público entregado que, durante semanas, había diseccionado cada detalle de su novela en distintos clubes de lectura de la ciudad.

Morir dos veces parte de un hecho real, como toda su narrativa, nacida del poso periodístico de quien fue reportera antes que novelista. «Leí que más de mil cadáveres del 11-S nunca fueron encontrados. Me pregunté: ¿y si alguien aprovechó la catástrofe para desaparecer y empezar de nuevo? De ahí surgió la semilla de esta historia», ha explicado Rodríguez Lezaun. Esa idea se transformó en un thriller donde la protagonista, Marcela Pieldelobo —una agente poco ortodoxa pero profundamente comprometida con la justicia— se mueve entre el deber y la obsesión.

Durante el acto, la escritora ha compartido reflexiones sobre su proceso creativo, su vínculo con el periodismo, la influencia de sus lecturas —de Los cinco a El hereje de Delibes— y la importancia de los personajes sólidos: «Las buenas novelas se recuerdan por sus personajes. Son ellos quienes sostienen la trama, quienes viven en las páginas y se quedan contigo».

Rodríguez Lezaun también ha reivindicado el poder transformador de los clubes de lectura: «Cada lector interpreta la novela desde su propia vida, y eso es una escuela increíble para cualquier autor». Ha recordado incluso un encuentro reciente con internos de un centro penitenciario de Pamplona: «Allí mis personajes no les sorprendieron. Ellos ya han vivido cosas mucho más fuertes».

Cercana, comprometida y con una libreta siempre a mano, la autora ha reconocido tener «una idea muy potente» en desarrollo, aunque antes quiere saldar una deuda con su protagonista: «Le debo al menos una novela más a Marcela. Sé cómo empieza y sé cómo acaba. Me falta lo de en medio, pero estoy en ello».