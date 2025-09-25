El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El poeta Fermín Herrero. R. Gómez

Fermín Herrero recupera sus primeros poemarios en 'Volver a las andadas'

El escritor soriano presenta la edición de Hiperión en la Fundación Segundo y Santiago Montes este viernes

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:44

«Una experiencia dura», así describe Fermín Herrero la experiencia de releerse tres décadas después. El resultado, 'Volver a las andadas' (Hiperión) un volumen que recoge sus cuatro primeros poemarios y que lo presenta este viernes en la Fundación Segundo y Santiago Montes (20:00 h.). Le acompañará Juan Álvarez Iglesias.

«Son libros que ya no podía encontrara ni yo, solo fotocopiarlos. Se trata de 'Anagnórisis' (1995), 'Echarse al monte (1997)', 'Un lugar habitable (2000)' y 'El tiempo de los usureros (2003)'. El volumen tenía que haber salido hace dos años y medio pero la editorial cambió de dueños y han respetado el compromiso que tenía con Muñárriz», relata el poeta soriano que se ha reecontrado con su escritura primera

«No me suelo releer, pero en este caso era obligado. Es mi manera de escribir de joven que poco tiene que ver con la de ahora, como de la noche al día», se admira. «Ya decía Borges que un escritor es barroco de joven y con el tiempo, si las musas le son propicias, acaba siendo complejo y secreto, sencillo y a la vez profundo. Yo no he sido hermético nunca pero es verdad que he ido buscando la sencillez». Entonces sus poemas estaban «llenos de referencias, de metáforas que apenas utilizo hoy». En medio, treinta años. «El libro que pensé iba a envejecer peor por ser testimonial, 'Tiempo de usureros', resulta que para mi sorpresa, por la evolución social, es propicio para este momento».

Fermín acude hoy a la presentación con la curiosidad de la lectura que pueda hacer su presentador, «un joven de vientipocos años, cómo alguien de esa edad interpreta mis textos me intriga».

