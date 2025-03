Los libreros de Valladolid, entre la cautela y el rechazo al libro sobre José Bretón

No hay unanimidad en el Gremio de Libreros de Valladolid sobre 'El odio', el libro en el que Luisgé Martín novela el asesinato de sus ... dos hijos perpetrado por José Bretón. Su editorial Anagrama se ha visto obligada a paralizar su distribución, prevista para esta semana, por las medidas cautelares de la fiscalía. La demanda de la madre de los niños, Ruth Ortiz, para que no llegara a las librerías fue desestimada por un juez y ahora la Fiscalía de Menores de Barcelona recurre la decisión «ante la posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores».

Aun no ha salido a la venta y la polvareda mediática ha sembrado la curiosidad. En caso de que se permita su distribución, los libreros se dividen entre los que se niegan a venderlo y los que hacen otras consideraciones.

Isidro Díaz, director de la distribuidora Lidiza y la librería Margen, recuerda que «somos comerciantes. Anagrama nos envía tres ejemplares de cada novedad normalmente y los pondremos a la venta. Otra cosa es que yo personalmente no lo vaya a leer porque no me interesa».

Estrella García, de Oletvm, tiene claro que «si llega, lo pondré a la venta. Hay muchos libros de criminología y temas delicados en la librería. No estoy de acuerdo personalmente con ese planteamiento, no tenía pensado leerlo pero lo tendremos a la venta».

Miguel Sánchez, de Sandoval, prefiere esperar a tener más información. «Habría que conocer el libro antes. A base de mensajes en X no podemos conocerlo. Todos opinan de algo que no han leído. Parece que han metido la pata pero no se puede poner al mismo nivel editorial, asesino y autor. Hay quien llama a boicotear a la editorial sin saber, me parece exagerado».

En El árbol de las letras 'El odio', si llega, estará en el almacén. «Hemos pedido dos para tenerlos de canto en el almacén por si algún cliente lo demanda», explica Soraya González. «Pero nos parece aberrante. Es algo escalofriante y muy duro, que el autor no haya preguntado a la madre. Es otra manera de ejercer la violencia vicaria, propia de una sociedad enferma. No me gusta la idea pero no voy a cancelar, hay libertad de expresión».

Otras librerías como Akelarre o Margoy se han unido a la campaña de rechazo al libro. Una cruz roja sobre la imagen de la portada seguida del mensaje «Aquí no vendemos libros de asesinos confesos. No vamos a dar esa publicidad» identifican la campaña en contra.

Eva de la Lama, desde Akelarre, es contundente. «Desde que nos enteramos de la actitud proteccionista de la editorial diciendo que están en su derecho de publicar lo que quieran, nosotros como libreros independientes hemos decido hacer lo mismo. No estamos de acuerdo con ese libro porque la herida está aún abierta y no se ha pedido permiso ni consultado a la madre. De esta manera se le permite al asesino, José Bretón, seguir atacándola amparado por la libertad de expresión. Así que hemos paralizado nuestra relación con Anagrama. No queremos trabajar con una editorial que es una colaboradora necesaria para que Ruth Ortiz siga siendo maltratada».