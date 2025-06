Abad Faciolince: «lo único que nos enseña la Historia es que la Historia no enseña nada»

Los VII Encuentros en Santa Cruz organizados por la Universidad de Valladolid en colaboración con Cultura & Comunicación, promotores a su vez de otros eventos como ... el Foro de la Cultura, concluyeron esta tarde de viernes con nuevas conversaciones en torno al tema troncal de la edición: la luz. El plato fuerte de la tórrida tarde vino a cargo del escritor Héctor Abad Faciolince, el periodista Pedro García Cuartango y la directora del Museo de Altamira Pilar Fatás, moderados por Marta Fernández.

Bajo el lema 'Una historia de luz', los ponentes hablaron sobre la importancia de mirar al pasado y la luz que este arroja para iluminar, o explicar, tanto el presente como el futuro. Faciolince, imprevisto superviviente de un bombardeo en Ucrania, considera que «lo único que nos enseña la Historia es que la Historia no enseña nada, pero quienes miran atrás tienen la obligación de enseñar algo». Esta carga es más relevante «en un periodo que pareciera que la oscuridad, a base de mentiras, fake news, propagandas y divulgaciones de embustes evidentes, ocupa más que la luz».

Ampliar Héctor Abad Faciolince en una de sus intervenciones. Rodrigo Jiménez

El autor de 'El olvido que seremos', biografía novelada de su padre, el médico Héctor Abad asesinado en Medellín por grupos paramilitares en Colombia, también aludió a esta su obra más representativa, en conversaciones previas al encuentro: «Es necesario darnos cuenta de que muchas veces se mata a gente por cosas que no han hecho mal, sino por obrar correctamente; y es importante señalar a quienes pierden la vida por defender la justicia», aseveró.

Columnista y periodista de ABC, García Cuartango, que el pasado año publicó 'Iluminaciones', defendió a su vez la labor de los clásicos de la literatura en «iluminar» o, dicho de otro modo, seguir apelando a las inquietudes y realidades de la condición humana años, generaciones e incluso siglos después de haberse escrito.

«Tanto los textos de Homero como las obras de Sartre son fundamentales para entender la cultura occidental», afirmó, lamentando que «quienes no leen no solo desprecian los clásicos, además se privan de un valor estético y de vivir a través de la lectura, un tesoro de experiencia humana». Cuartango considera «la gran pregunta» cómo las miradas de Montaigne, Shakespeare, Cervantes o Dante Alighieri siguen siendo hoy relevantes: «Pienso que la noción de la historia como algo lineal en el tiempo, en el que las personas de hoy tienen un discernimiento intelectual distinto al pasado, es un mito; la naturaleza humana no cambia y estas obras han sido capaces de captar su esencia».

Cuartango también concedió que cualquier canon literario, incluso el de Harold Bloom que cuenta con un amplio respaldo académico, es subjetivo: «No cabe duda, sin embargo, de que aquellas obras clásicas que pasan el filtro de los siglos e iluminan el presente albergan una vieja sabiduría y una concepción del mundo que ayuda a entender al mundo y a la humanidad».

Fatás, por su parte, aludió a la luz en época paleolítica, su importancia en el arte rupestre e incluso en la manera de mirar e imaginar de las personas que nos antecedieron: «No sabemos si podríamos adaptarnos a su época, o ellos a la nuestra», desafió. También se refirió a cómo el reparto de roles condicionó la visión que se tuvo de ellos en un «protobulo», que asentó la falsa idea de que los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban en la cueva a cuidar de la familia. «Son tópicos hilvanados en un relato que nos alejan de la verdad; que para que el grupo saliera adelante hacía falta la cooperación entre todos sus integrantes».

La última mesa de esta VII edición de los Encuentros de Santa Cruz llevó por título 'El gran apagón', y contó con las intervenciones de la antropóloga y ecofeminista Yayo Herrero, el investigador y docente Eloy Sanz y la periodista Marta Peirano.