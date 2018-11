«Lo que más ha influido en mi carrera es el amor por la magia» Juan Tamariz es uno de los más reconocidos del mundo en la especialidad de cartas. / C. Carrión El mago madrileño y su mujer, Consuelo Lorgia, recalarán mañana en el Carrión con 'Magia potagia' y 'Magia con encanto' ADOLFO P. VEGA Valladolid Viernes, 23 noviembre 2018, 13:25

Dicharachero y alegre como el que más, Juan Tamariz pisará las Tablas del Carrión el 24 de noviembre con su show 'Magia potagia', al que acompañará momentos antes el espectáculo para los más pequeños de su mujer, Consuelo Lorgia, 'Magia con encanto'.

–Tengo entendido que es usted un ser nocturno, que es incapaz de acostarse pronto ¿Secuelas de una vida de espectáculos?

–Es muy corriente entre artistas que seamos búhos de noche y es muy normal que nos veamos a las dos o tres de la mañana para charlar. En mi caso se alarga un poco. hasta las ocho, nueve o diez de la mañana, y generalmente me levanto a las cinco de la tarde o así. Pero, en realidad, lo mío es una cosa familiar, es un gen de familia que tenemos.

–'Magia potagia', recopila sus mejores números ¿Cuál ha sido el más decisivo para su carrera?

–Bueno, además de una selección de números que he hecho durante toda mi carrera, también hay algunas novedades. De todas maneras, yo creo que, más que nada, lo que más ha influido es el amor que tengo por la magia y que trato de transmitirlo. Pero ha habido algún truco que ha sido más llamativo, hay uno que hago con un cochecito de madera de cuando era niño y siempre hace recuperar la infancia. De hecho, 'Magia potagia' va dirigido a esa parte de niño, esa risa y esa inocencia, que todos llevamos dentro y que muchas veces no dejamos salir.

–Hablando de risa, una de sus características principales es el humor, además de la improvisación ¿Son claves del éxito de un mago?

–No se si son las claves del éxito, porque además no es algo que busque como objetivo. Mi éxito es vivir esta vida haciendo algo que me apasiona y tratar de compartirlo. Pero yo creo que humor, humor... yo no hago humor, en el sentido de que no cuento chistes, ni soy monologuista; sino que en las situaciones normales de la actuación y se me ocurre una broma, como en una situación corriente de la vida.

–España es una de las grandes fábricas de magos del mundo ¿Quizás es por nuestra picaresca?

–Ahora mismo es el país que tiene más fama entre todos los magos del mundo. He venido hace poco de un congreso mundial que se hace en Korea cada tres años y allí, vamos... Y, bueno, puede ser por eso, pero España como potencia mundial de magia lleva pocos años, seis o siete. Yo creo que aquí hay una escuela de público. Hubo una época que en televisión se hicieron muchos programas de magia, en los que yo hice traíamos a los mejores magos del mundo y si enseñas así la belleza que entraña, a todos le gusta la magia.

–Ahora que habla de televisión, últimamente no sale mucho ¿Ya no le quieren o les ha dado la patada?

–Yo en el 93, cuándo era más conocido, acababa de hacer una serie de 30 programas y me dijeron «¡Vamos a hacer una segunda!» y dije «no, en la televisión ya he he hecho bastante». No es muy satisfactorio hacer magia en televisión porque tienes que estar pendiente de las cámaras, el público no está en directo, hay quien cree que hay cortes... yo elegí hacer magia en teatro, que es lo que más me gusta. Hice una rueda de prensa, dije que me iba y nunca he vuelto.

–Ahora se ve tecnología en espectáculos magia ¿Qué le parece incluir elementos tan falsables en un mundo donde todo es la habilidad del mago?

-Hay de todo. Yo creo que el arte tiene un nivel y si lo quieres bajar a otro nivel para conseguir un efecto... pero, vamos, yo no critico pero tampoco hago nada de eso, me encanta hacerlo en directo, en vivo, y viendo las caras de la gente.

–¿Un referente en la magia?

–Yo he tenido muchos, pero nombraría a un mago español que se llamaba Frakson. Me decía: «si tu vas a un teatro, Juan, a que te admiren, lo único que vas a conseguir es que te tu ego se agrande hasta que explote. Ahora, si vas a compartir la ilusión del arte, eso lo vas a disfrutar». Lo he seguido durante 76 años que tengo y los próximos 76 lo trataré de seguir igual.