Dónde ver las peliculas de los Goya 2025

La gala de los Goya 2025 se celebró en Granada, y por primera vez, se dió la carambola de un empate entre dos de las favoritas al Goya de Mejor Película: 'El 47' y 'La Infiltrada'. Tras una gala memorable, el interés por los filmes siempre aumenta, y todos los rodajes ya están disponibles en diferentes plataformas de streaming.

Dónde y cuándo ver las películas nominadas

'Segundo Premio', la película española que falló la preselección de los Oscar, está disponible en Movistar Plus+, al igual que 'El 47', que ya aterrizó en la plataforma el 10 de enero. La otra ganadora, 'La infiltrada' lo hará el viernes 14 de febrero.

'La habitación de al lado', dirigida por Pedro Almodovar, le pertenece exclusivamente a Movistar Plus+, mientras que 'La virgen roja', que cuenta una historia real y está nominada nueve veces, está disponible en Amazon Prime Video.

Con ocho nominaciones encontramos en el catálogo de Netflix la ovacionada 'Casa en llamas'.'La estrella azul', también con ocho oportunidades de alzarse con una estatuilla, se puede disfrutar tanto en Movistar Plus+ como en Filmin.

El catálogo de Netflix acoge también 'El lugar de la otra' (mejor película Iberoamericana), 'Calladita' (Mejor Dirección Novel) y 'Disco, Ibiza, Locomía' (Mejor Diseño de Vestuario).

Movistar también contará proximamente con 'Marco', con cinco nominaciones y con cuatro empataban dos títulos: 'Soy Nevenka', que llega el siete de febrero a Movistar Plus+ y 'Los destellos', presente en el catálogo. También 'Guardiana de dragones' con 3 nominaciones y el filme de animación 'Buffalo Kids' están en Movistar Plus+. Este último también se puede ver, bajo pago, en Rakuten TV, Amazon Prime TV o Apple TV.

Volveréis, que optaba a dos premios de la Academia del Cine está disponible en Filmin y Movistar Plus+. También lo hacían 'La casa', ya disponible en Movistar Plus+ y Filmin, y 'Salve María', en Movistar Plus+ y Rakuten TV bajo alquiler. Las otras cintas de animación nominadas ('Mariposas negras', 'Rock Bottom' y 'SuperKlaus'), no cuentan con plataforma ni tampoco con fecha de estreno confirmada en streaming pero se proyectan en algunos cines españoles.

Movistar Plus+ también posee otras nominadas al Goya: 'La quimera', 'La zona de interés' y 'Los pequeños amores'; las dos últimas están disponibles en Filmin también. La nueva adaptación de El conde de Montecristo, que opta al premio de Mejor Película Europea, también se encuentra en Movistar Plus+. El éxito que protagoniza Karla Sofía Gascón que está en boca de todos: Emilia Pérez, estará disponible en Movistar Plus+ y Filmin a partir del 28 de marzo.

Películas en cines de Valladolid

'La infiltrada' se puede ver en los cines Broadway, Ocine Río Shopping y Yelmo Premium Vallsur, mientras que 'El 47' sólo está en Yelmo Premium Vallsur.