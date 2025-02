Por qué hubo tanto lío en el Goya compartido para 'La infiltrada' y 'El 47'

Víctor Vela Valladolid Domingo, 9 de febrero 2025, 10:40 Comenta Compartir

«Y el Goya a mejor película de este año es para… ¡El 47!», dice Belén Rueda, sobre en mano, sobre el escenario del Palacio de Congresos de Granada. Es más allá de la una y media de la madrugada, solo falta un premio por entregar, la gala enfila su recta final y nada hace presagiar la sorpresa de última hora. Ahí arriba, sobre a las tablas, están también los actores Javier Bardem, Tamar Navas y Lola Dueñas, junto al director Alejandro Amenábar, para festejar el vigésimo aniversario de 'Mar adentro', la película con más premios Goya de la historia (14) y que además ganó un Oscar de Hollywood.

El ganador es 'El 47' ha dicho Belén Rueda. Los galardonados empiezan a subir las escaleras para recoger su estatuilla. Pero, de repente, hay un inexplicable giro de guion. Belén Rueda, en medio de la celebración, levanta los brazos, pide atención y a continuación dice: 'Y 'La infiltrada'. Sorpresa mayúscula. Desde el escenario aclaran «'ex aqueo', 'ex aqueo'», para subrayar que las dos pelis son ganadoras. No ha ocurrido aquí el bochorno de los Oscars 2017, con el fallo y confusión entre 'Moonlight' y 'La la land'. Esta vez ocurre que los dos filmes, 'La infiltrada' y 'El 47', han ganado el Goya a la mejor película.

El escenario de los Goya se llena de personas felices tras el premio ex aequo para "El 47" y "La infiltrada". #Goya2025 pic.twitter.com/ASsxBmud8a — Premios Goya (@PremiosGoya) February 9, 2025

¿Qué ha pasado? ¿Por qué hubo este lío mayúsculo en la entrega del premio más importante de la noche? El actor Tamar Navas, presente en el escenario, lo aclaró tan solo unos minutos después en la cuenta de X del periodista Carlos del Amor, quien retransmitió la ceremonia para Televisión España.

Y aquí explicación de lo que ha pasado en el Goya a mejor película y esa confusión, gracias @tamarnovas por la aclaración. #ElSobre #LetraPequeña pic.twitter.com/zJHhs4r3QG — Carlos del Amor (@cdelamor_) February 9, 2025

«Ha abierto el sobre Belén y yo he visto este papel, con este tamaño de letra…», explica el actor, mientras muestra un folio partido por la mitad (de forma desastrosa además), donde pone, escrito en mayúsculas 'ex aquo' (sic). Ni siquiera estaba bien puesto. Y, además, con un tipo de letra minúsculo.

Ampliar El cartel donde se indicaba, con errata incluida, que el premio era compartido. El Norte

«Yo he visto que Belén no se fijaba en este papel y leía la primera tarjeta». En esa primera tarjeta ponía 'El 47'. Pero es que en el sobre, además de esta minúscula nota aclaratoria, había una segunda tarjeta con el nombre de 'La infiltrada'. En lugar de poner en una sola tarjeta el nombre de las dos películas y que se trataba de un empate, habían metido tres notas distintas que, con los nervios del directo, no dio tiempo a leer por completo. «Belén ha sido increíble cómo ha parado todo y ha dicho: 'Hay otra premiada'. Se ha rozado la catástrofe», concluye Navas.

Esta es la primera vez en la historia de los Goya (que este sábado celebró en Granada su edición número 39) en la que hay un empate en una de las grandes categorías. Pero no por novedad se trata de algo imprevisto. De hecho, las normas de los premios contemplan que esto puede suceder y cómo se debe obrar en este caso.

Esta posibilidad de empate está recogida en las bases de los Goya. Concretamente, en el artículo 38 del reglamento en vigor para este año 2025, donde se establece «el procedimiento de votación y recuento de voto». Los académicos tuvieron de plazo para ejercer su derecho hasta las 14:00 horas del 24 de enero. El artículo 38.2 recuerda que pueden votar a un único nominado por categoría y que no es obligatorio que voten en todas para que la papeleta sea considerada válida.

Una vez emitidos los votos, el notario «realizará el recuento y dará a conocer los ganadores en el momento del acto público de entrega de los premios». El texto, en el apartado 38.4, continúa: «El/la notario/a hará entrega al presidente de la Academia o persona en quien delegue de los correspondientes sobres cerrados, incluyendo el nombre de cada ganador/a e identificados en su exterior únicamente con el nombre de cada categoría. Dichos sobres serán abiertos y leídos durante la celebración de la Gala de los Premios».

Y en el epígrafe siguiente, el 38.5, aclara: «En caso de empate en número de votos en una misma categoría, podrán proclamarse dos ganadores/as con los mismos derechos e incluyendo sendos trofeos». Es lo que ocurrió anoche. Hubo empate en los votos para mejor película. Pero al meter la papeleta de los ganadores en el sobre no se aclaró de forma bien visible que se trataba de un premio 'ex aqueo'.