'Semillas de Kivu', del leonés Néstor López, mejor corto documental

'Semillas de Kivu', propuesta en la que participa el leonés Néstor López como director y productor, así como Carlos Valle, David Pérez Sañudo, Iván Miñambres, Pepe Castro y Pilar Sancho, se alzó anoche con el Premio Goya 2025 al Mejor Cortometraje Documental en la ... gala celebrada en Granada, ciudad que tomaba el relevo de Valladolid, y que terminó pasadas las dos menos cuarto de la madrugada.

En esta categoría también competían 'Ciao' (Bambina Producción: Carlo D'Ursi, Jorge Garrido. Dirección: Afioco Gnecco, Carolina Yuste); 'Els Buits' (Carlotta Schiavon, Ian de la Rosa, Laura Rubirola Sala. Dirección: Isa Luengo, Marina Freixa Roca, Sofía Esteve); 'Las novias del sur' (David Epiney, Eugenia Mumenthaler, Pepe Andreu, Rafa Molés Dirección: Elena López Riera); y 'Los 30 (no) son los nuevos 20 (Alfonso Palazón, Juan Vicente Castillejo Navarro. Dirección: Juan Vicente Castillejo Navarro).

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entregó este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebraban su 39 edición, una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Granada.

Además del leonés Néstor López, otros tres castellanos y leoneses optaban ayer a llevarse uno de los 'cabezones' en la gala de la 39 edición de los Premios Goya, que se celebró en el Palacio de Congresos de Granada.

Así, el director vallisoletano Pedro Martín Calero competía en la categoría de Mejor dirección novel con su película 'El llanto', que ya le valió la Concha de Planta del Festival de San Sebastián a la Mejor dirección, ex aequo junto a la portuguesa Laura Carreira por 'On falling'. Pero el premio fue para Javier Macipe por 'La estrella azul'.

El actor Óscar de la Fuente, nacido en Medina del Campo, aspiraba al Goya al Mejor actor de reparto en cine por su papel en la película 'Lacasa', dirigida por Álex Montoya y basada en la novela gráfica de Paco Roca. El intérprete vallisoletano competía en esta categoría con Luis Tosar por 'Lainfiltrada', Enric Auquer por 'Casa en llamas', Antonio de la Torre, por 'Los destellos', y Salva Reina por 'El 47', que finalmente se alzó con el galardón. Óscar de la Fuente obtuvo el Feroz a Mejor Actor de Reparto por ese mismo papel, en una gala celebrada en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

Asimismo, la actriz y directora segoviana Lucía Jiménez estaba nominada en la categoría de Mejor cortometraje de ficción por 'El trono', pieza que dirige y produce, pero el premio fue para 'La gran obra', de Álex Lora y guion de Alfonso Amador y Lluís Quílez.