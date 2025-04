'Crossing', del sueco Levan Akin, mejor filme en Cinhomo

El Norte Valladolid Miércoles, 9 de abril 2025, 21:03 Comenta Compartir

La producción sueca 'Crossing', dirigida por Levan Akin, ha sido designada como Mejor Largometraje de Ficción de la 24 edición de la Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual (Cinhomo), que ha celebrado su gala de clausura este miércoles en la sala Delibes del Teatro Calderón.

El jurado de ficción le otorga el premio «por la delicadeza y sensibilidad con la que trata los espacios que habitan los personajes. Por invitarnos a reflexionar sobre la importancia que tiene la familia (sea o no de sangre) y lo vital que es generar redes de cuidados y una comunidad fuerte siendo una persona disidente trans. Desde lo individual retrata lo colectivo. Tratando temas como la soledad, la necesidad de sanar heridas del pasado y la búsqueda de redención. Intuimos la violencia a nuestro colectivo sin que sea mostrada de manera explícita y sensacionalista». El jurado, formado por Sofía Corral Alonso, Fernando García Ruiz y Juan Martín Gómez, acordó conceder también una Mención Especial a la argentina 'Los domingos mueren más personas'.

El jurado de ficción ha decidido otorgar el Premio al Mejor Cortometraje de Ficción a 'Las pardas', de la española Simone Sojo por «ser una historia única en un espacio cotidiano. Por reflexionar sobre los lugares 'supuestamente' públicos que no parecen aptos para las personas del colectivo». Además, ha concedido una Mención Especial al cortometraje 'Delincuente', de Alba Domínguez y Nuria Vilán Prado.

El público otorgó el Premio a Mejor Cortometraje al español 'Fuck Off' de David Baquero. Y concedió con sus votos el Premio al Mejor Largometraje a la película belga 'Young hearts' de Anthony Schatteman.

Entorno hostil

En cuanto al XVII Ciclo Documental de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, el jurado oficial, formado por Marcos Bragado y Alma G. Repiso, Félix Fradejas, Francisco Mateo y Marta Ruiz de Viñaspre, ha decidido otorgar el Premio al Mejor Largometraje Documental a 'Un hombre tranquilo', de César Vallejo, Santiago Gómez y Alberto Fernández, por ser un «excelente documento humano, cercano, con una narrativa que conecta emocionalmente con todos los espectadores». Han concedido además una mención especial a 'Sally' de Deborah Craig.

El festival ha otorgado el Premio al Mejor Cortometraje Documental a 'Unless we dance' de Fernanda Pineda y Hanz Rippe «por mostrarnos cómo en un entorno hostil, a través de la danza como expresión artística se puede enfrentar la violencia estructural». Han otorgado además una mención especial a 'Ted and Noel', de Julia Alcamo.

El jurado intergeneracional, formado por Claudia Fernández Pastor, Adrián Hörmanseder García, Chusa Rueda, María Sánchez Esteban y Charo Vergaz ha otorgado el premio al mejor documental a 'Tránsito', de Marc García.

El público, en el caso de los documentales ha reconocido los trabajos 'Tránsito', de Marc García en el cortometrajes y 'Un hombre tranquilo, de los españoles César Vallejo, Santiago Gómez y Alberto Fernández.

Muy emocionado, el vallisoletano César Vallejo recogió todos los galardones otorgados a su trabajo en la sala. En la gala, que colgó el cartel de aforo completo y fue presentada por la periodista Laura Macías, se hizo entrega del segundo Cinhomo de Honor de esta edición. La actriz y creadora gaditana Consuelo Trujillo acudió a Valladolid a recoger el galardón.

El Festival se clausuró con la proyección del último trabajo de Marc Ferrer 'Reír, cantar, tal vez llorar». Saya Solana, protagonista de la película asistió a la clausura y compartió con los espectadores su experiencia en el rodaje.

Desde la organización destacan la gran afluencia de público joven en esta edición, que ha colgado el cartel de 'no hay billetes' en muchas de las sesiones, lo que confirma Cinhomo como «un festival consolidado para los amantes del cine, y al que se sigue incorporando público joven, en un momento de políticas regresivas en derechos para Castilla y León».

Yolanda Rodríguez, presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, ha puesto de relieve «el apoyo sentido por el colectivo LGBTI por parte del público vallisoletano que ha llenado las salas esta semana y ha destacado el trabajo del equipo de voluntariado que, pese a todas las dificultades, ha sacado un año más el festival adelante con una calidad que iguala a cualquier otro festival».