Cinco óperas primas competirán en la Seminci con los Dardenne y Paslakjevic
18 largometrajes, dos de ellos españoles, conforman la Sección Oficial de la 64º edición
Valladolid
Miércoles, 11 septiembre 2019

La Seminci ha dado a conocer las 18 películas que integran la Sección Oficial de su 64º edición. Dos españolas, una de ellas el filme inaugural, y la otra una ópera prima, competirán con las últimas obras de los hermanos Dardenne o Goran Paskaljevic, directores muy premiados en Valladolid. Destaca la presencia de dos largo islandeses, uno de Mongolia, o dos con presencia búlgara. Alemania, Estados Unidos, Turquía, Francia o Italia también cuentan con representación en una lista con dos guiños a América Latina, en concreto a las filmografías de Argentina y Brasil.

'Intemperie', de Benito Zambrano (España).

La adaptación de la exitosa novela de Jesús Carrasco, narra la conmovedora historia de amistad entre un pastor, que desde hace tiempo vive al margen de la sociedad, y un niño que emprende un viaje a través del desierto huyendo del implacable capataz de su pueblo que abusa de él. Benito Zambrano logró el reconocimiento con su ópera prima Solas, rodada en 1999 y galardonada con numerosos premios como el Ariel de Plata en México a la Mejor Película Iberoamericana, o los Premios CICAE y del Público de la sección Panorama en el Festival de Berlín. Además, obtuvo cinco Goyas a la Mejor Actriz de Reparto (María Galiana), Mejor Actriz y Actor Revelación (Ana Fernández y Carlos Álvarez-Nóvoa), Mejor Guion Original y Mejor Director Novel.

En el año 2005 rodó 'Habana Blues', con el que logró dos nuevos Premios Goya a la Mejor Música Original y Mejor Montaje. Seis años más tarde, en 2011, dirigió su tercera película, 'La voz dormida', premiada con los Goyas a la Mejor Actriz de Reparto (Ana Wagener), Mejor Actriz Revelación (María León) y Mejor Canción Original.

'Adam', de Maryam Touzani (Marruecos/Francia/Bélgica)

Ópera prima de la autora, en la que cuenta la historia de Abla, una mujer que dirige una modesta panadería local desde su casa en Casablanca, donde vive sola con su hija Warda de 8 años. Su rutina se ve alterada por la llegada de Samia, una joven mujer que busca trabajo y un techo bajo el que dormir. Warda inmediatamente acoge a la recién llegada pero su madre inicialmente se niega a permitir a una extraña en su casa. Poco a poco, sin embargo, las reticencias de Abla se suavizan y la llegada de Samia comienza a ofrecerles la posibilidad de una nueva vida.

Directora, guionista y actriz, Maryam Touzani pasó su infancia en su natal Tánger antes de obtener un título universitario en Londres. 'When They Slept' (2012), su primer cortometraje, recibió un total de 17 premios en prestigiosos festivales internacionales. En 2015, su segundo corto, Aya Goes to the Beach, siguió la misma senda y logró, entre otros, el premio del público en El Cairo. Tras colaborar con su esposo, el director Nabil Ayouch, en las películas 'Much Loved' (2015) y 'Razzia' (2017) como actriz y guionista, 'Adam' marca el debut como directora de largometraje y optará al Oscar a Mejor Película de habla no inglesa por Marruecos.

'Bastata' ('The Father'), de Kristina Grozeva y Petar Valchanov (Bulgaria/Grecia/Italia)

El tercer largometraje de la pareja creativa formado por los jóvenes Kristina Grozeva y Petar Valchanov trata sobre Vasil, un hombre que acaba de perder a su mujer, Ivanka. Cuando una mujer dice tras su funeral que la fallecida llamó a su móvil, Vasil busca la ayuda de un conocido médium para contactar a su mujer. Su hijo Pavel intenta que vuelva a sus cabales, pero Vasil insiste tozudamente en hacer las cosas a su manera.

El tándem formado por Petar Valchanov y Kristina Grozeva iniciaron su colaboración creativa en 2009 con el documental 'Parable Of Life' (2009). Un año después, realizan la película para televisión 'Forced Landing' (2010), que logra numerosos premios internacionales. Su cortometraje 'Jump' (2013) fue seleccionado en una veintena de certámenes internacionales, y ganó el Gran Premio en el Festival de Cortometrajes de Bruselas y el premio al Mejor Cortometraje en la Academia de Cine de Bulgaria. 'La lección' (2014) supone su debut en el largo de ficción, al que siguió 'Slava' ('Un minuto de gloria', 2016), seleccionado en Locarno y ganador del premio a la mejor película del Festival Internacional de Cine de Gijón.

'Bergamál' (Echo), de Rúnar Rúnarsson (Islandia)

En su tercer largometraje, Rúnar Rúnarsson dibuja a través de 56 escenas un retrato, tanto mordaz como tierno, de la sociedad moderna: en una escuela, el coro de niños canta villancicos; en un matadero, las gallinas desfilan a lo largo de un riel; en un museo, una madre está discutiendo con su ex esposo por teléfono; en una sala de estar, una niña está haciendo que su abuela pruebe sus nuevas gafas de realidad virtual…

Nació en Islandia en 1977 y vivió ocho años en Dinamarca, donde se formó en la Escuela de Cine de ese país. En 2006 fue nominado a un Oscar por 'The Last Farm', y dos años más tarde a la Palma de Oro de Cannes y a los Premios del Cine Europeo por '2 Birds. Volcán' (2011), su primer largometraje como director, ganó el primer premio de la sección Punto de Encuentro de la 56 Semana. Su segunda película, 'Sparrows' ('Gorriones', 2015) logró 14 premios internacionales. 'Bergmál' es su tercer largo de ficción.

'Cat in the wall', de Mina Mileva y Vesela Kazakova (Bulgaria/Reino Unido/Francia)

En su primer largometraje, el dúo creativo formado por Mina Mileva y Vesela Kazakova ambienta la historia en la localidad multicultural de Peckham, ubicada en el sureste de Londres, donde una familia de búlgaros entra en conflicto con sus vecinos a causa de un gato abandonado. La película, basada en hechos reales, muestra los intentos de una madre soltera búlgara que intenta hacer de Londres su hogar, en un entorno en el que conviven personas que se aprovechan del sistema con propietarios que quieren especular con la gentrificación en un momento marcado por el Brexit.

Apodadas como el 'Dúo Demoníaco' en Bulgaria, las realizadoras han desarrollado su trabajo hasta ahora en el género del documental. 'Uncle Tony, Three Fools and the Secret Service' (2014), que revelaba los juegos de poder en la industria del cine bajo el comunismo, se mantuvo en los cines de Bulgaria durante siete meses y recibió 11 premios internacionales y selecciones importantes. En 'The Beast is Still Alive' (2016), vinculaban a las figuras políticas actuales con el sombrío pasado comunista.

'Da ceven vicekvet' ('And Then We Danced'), de Levan Akin (Suecia/Georgia/Francia)

Tercer largometraje del cineasta sueco de ascendencia georgiana, Levan Akin y su primer trabajo filmado en georgiano, en el que narra la historia de Merab, un bailarín que forma parte del Ballet Nacional Georgiano, donde comparte ensayos y confidencias con su compañera de baile, Mary. Su mundo se altera con la llegada del carismático Irakli, que se convierte en su rival más fuerte y en su mayor deseo.

Nacido en Suecia en 1979 y educado en Neighborhood Playhouse en Nueva York, Levan Akin dirigió en 2011 Certain People, estrenado en el Tribeca Film Festival, al que siguió, The Circle, producida por el ex componente de ABBA, Benny Andersson, y que se estrenó en Berlín en 2015. Con su tercer largo, And Then We Danced, Akin debuta tanto en su lengua georgiana como en el Festival de Cine de Cannes, ya que la película se estrenó en la sección 'Quincena de Realizadores' y ha sido elegida como candidata por Suecia al Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa.

'Un divan á tunis' ('Arab Blues'), de Manele Labidi Labbé (Francia)

En su largometraje de debut, Manele Labidi cuenta la historia de Selma, una psicoanalista que trata con un elenco de pacientes nuevos y variopintos en su nueva consulta en Túnez, donde regresa después de varios años fuera. En esta sofisticada comedia, Manele Labidi trata de mostrar Túnez como una encrucijada, con una historia de contrastes, contradicciones y enfrentamientos culturales, lleno de vitalidad y humor. Manele Labidi es una escritora y directora franco-tunecina. A lo largo de su carrera, ha escrito y dirigido diferentes proyectos para teatro, radio y televisión. Su primer cortometraje, 'A Room of My Own', es una variación tragicómica del famoso ensayo de Virginia Woolf. 'Arab Blues' acaba de lograr el Premio del público en la 'Giornate degli Autori' del Festival de Venecia.

The Farewell, de Lulu Wang (Estados Unidos)

Cuando una familia china descubre que su matriarca tiene cáncer de pulmón inoperable, deciden mantener su diagnóstico en secreto e improvisan una boda que permite a toda la familia regresar a casa, bajo la apariencia de celebración, para decir adiós.

Tras iniciarse en la producción y realización de web series y videos musicales, Wang dirige su primer largo de ficción en 2014, 'Posthumous', seleccionado en los festivales internacionales de Zúrich y Miami. Ese año, recibe la beca de dirección Chaz y Roger Ebert en los Film Independent Spirit Awards. Su siguiente trabajo, el cortometraje 'Touch' (2015) se estrenó en el Palm Springs International ShortsFest. 'The Farewell', su segundo largo, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, donde obtuvo el Premio del Público.

'Héradid' ('The County'), de Grímur Hákonarson (Islandia/Dinamarca/Alemania/Francia)

Inga, una campesina de mediana edad, regenta una granja en un remoto valle en Islandia. Tras la trágica pérdida de su marido, decidirá levantarse contra la injusticia que gobierna la comunidad rural corrupta que la rodea y tratará de vivir acorde a sus propios términos.

Nacido en 1977 en Islandia, Grímur Hákonarson se tituló por la FAMU (la Academia Cinematográfica de las Artes Escénicas de Praga) en 2004. Su película de graduación, 'Slavek The Shit' (2005), fue la primera de sus obras que atrajo interés a nivel internacional, resultando seleccionada para la sección Cinèfoundation del Festival de Cine de Cannes de 2005 y cosechando una docena de premios en diversos certámenes, entre ellos el Hugo de Plata del Festival Internacional de Cine de Chicago. Su siguiente cortometraje, Wrestling, se estrenó en el Festival de Cine de Locarno de 2007 y figura entre los cortos más exitosos de la cinematografía islandesa, habiendo ganado 25 premios en todo el mundo. Debutó en el largometraje en el año 2010 con Summerland y, tras dirigir dos documentales, filmó 'Hrútar' ('El valle de los carneros'), su segundo largometraje de ficción, ganador de la Espiga de Oro de la 60 Seminci.

'Hombres de piel dura', de José Celestino Campusano (Argentina)

Ariel es un joven que habita en una zona rural de la provincia de Buenos Aires, Argentina, en la que Omar, un sacerdote católico pederasta, se aprovecha del joven para vapulearlo emocionalmente. La dolorosa búsqueda del amor por parte de Ariel se ve coronada al relacionarse con un joven que vive en la clandestinidad hostigado por la policía. Guionista y director cinematográfico, José Celestino Campusano estudió parte de la carrera de realizador argumental en el Instituto de Cine de Avellaneda. Escribió 'Mitología Marginal Argentina', libro semi autobiográfico de relatos del conurbano bonaerense. La obra de Campusano siempre se adentra en los bajos fondos de marginalidades delictivas, homosexuales y esotéricas. Tras una primera incursión en el documental, centró su carrera en los largometrajes de ficción, entre los que se destacan 'Vikingo', 'El Perro Molina', 'El arrullo de la araña', 'El azote' y 'El silencio a gritos'.

'Le jeune Ahmed' ('Young Ahmed'), de Jean-Pierre y Luc Dardenne (Bélgica/Francia)

En la Bélgica actual, el destino del joven Ahmed, de apenas 13 años, se ha quedado atrapado entre los ideales de pureza del que le habla su imán y las pasiones de la vida. El adolescente comienza a conspirar para matar a su profesora tras aceptar una interpretación extremista del Corán.

Los hermanos Dardenne crearon en 1975 Dérives, con la que han producido unos 60 documentales para televisiones europeas y en 1994 fundaron la productora Les Films du Fleuve. La promesa supuso su lanzamiento internacional y obtuvo la Espiga de Oro en la 41 Semana. Con Rosetta, que clausuró la 44 Semana, consiguieron la Palma de Oro en Cannes y el Premio a la Mejor Actriz para Emilie Dequenne. En 2002, El hijo, que supuso el premio en Cannes al Mejor Actor para Olivier Gourmet, participó en la 47 Semana, y con El niño recibieron su segunda Palma de Oro en el festival francés y participaron en la 50 Semana. En 2011 El niño de la bicicleta recibió una Mención Especial para el joven actor Thoms Doret.

'Kiz Kardesler' ('A Tale of Three Sisters'), de Emin Alper (Turquía)

Años 80. Reyhan, Nurhan y Havva son tres hermanas de un pequeño pueblo que son enviadas a la ciudad como criadas de crianza. Como las tres fallan a sus padres adoptivos por diferentes motivos, son enviadas de vuelta a casa de su padre, en la aldea. Privadas de su sueño de una vida mejor, tratarán entonces de aferrarse mutuamente y, al menos, seguir juntas.

Emin Alper (nacido en 1974 en Karaman, Turquía) es un cineasta e historiador turco. Su debut como director, Beyond the Hill, ganó el Premio de Cine Caligari en la 62ª Berlinale y Mejor Película en los Premios Asia Pacific Screen, además de formar parte del ciclo 'La década dorada del cine turco (2004-2014)' de la 59 Seminci. Su segundo largometraje, Frenzy, ganó el Premio Especial del Jurado en el 72º Festival Internacional de Cine de Venecia.

'Lara', de Jan-Ole Gerster (Alemania)

Tras su exitoso largometraje debut, Oh Boy, el cineasta alemán Jan-Ole Gerster presenta su segundo largometraje, Lara. El personaje que da título al film celebra su 60 cumpleaños. Esa misma noche, su hijo Viktor dará su primer concierto como pianista. Lara proyectó su carrera musical, pero no es bienvenida a ese debut.

Jan-Ole Gerster es guionista y director berlinés. Después de trabajar durante varios años para la productora de cine alemana X-Filme Creative Pool y participar en títulos como 'Run Lola Run', 'The White Ribbon' o 'Good Bye Lenin', comenzó a estudiar escritura de guiones y dirección en la Berlin Film Academy (DFFB). En el verano de 2010, comenzó a filmar su primera película, 'Oh Boy', que se estrenó en cines en más de 20 países y ganó numerosos premios nacionales e internacionales, incluyendo el Discovery Award de los European Film Awards. Lara se alzó con el Premio Especial del Jurado y Premio a la Mejor actriz para Corinna Harfouch en el Festival de Karlovy Vary.

'Nonostante la nebbia' ('Despite the Fog'), de Goran Paskaljevic (Italia)

Paolo, dueño de un restaurante en un pequeño pueblo de la provincia de Roma, regresa a casa después del trabajo en una tarde lluviosa. En el camino ve a un niño acurrucado en una parada de autobús y decide llevarlo a casa. El niño se llama Mohammed y es un refugiado, abandonado, que perdió a sus padres durante el viaje a Italia.

Ha realizado treinta documentales y 16 largometrajes reconocidos en los más prestigiosos festivales internacionales. En 1995 consiguió la Espiga de Oro en la 40 Semana, gracias a 'La otra América', y un año después protagonizó un ciclo en el festival, que editó el libro 'Goran Paskaljevic. La tragicomedia humana', de Ron Holloway. En 1998 dirige 'El polvorín', que participó en la 43 Semana. En 2001 volvió a participar en el festival con 'Cómo Harry se convirtió en árbol' y en 2006 regresó con 'Optimistas', que consiguió la Espiga de Oro, el premio al mejor actor (para Lazar Ristovski) y el Premio de la Juventud. En 2009 con 'Lunas de miel' se convirtió en el cineasta más laureado de la historia del certamen, al conseguir su tercera Espiga de Oro, además del Premio de la Crítica y una mención especial de la AECID. Fue presidente del Jurado Internacional de la 60 Seminci.

'Öndög', de Wang Quan'an (Mongolia)

La policía encuentra el cadáver de una mujer en medio de la pradera y deciden que el más joven de ellos, un policía de 18 años vigile el escenario durante la fría y desoladora noche. Una pastora local ha sido enviada hasta el lugar para ayudarlo a mantener alejados a los lobos del cuerpo y acompañarlo a lo largo de esa noche.

Considerado como uno de los directores y guionistas más importantes e influyentes en el mercado cinematográfico chino, su cine refleja la línea que siguen los denominados directores de la Sexta Generación. Wang Quan'an se graduó de la Academia de Cine de Pekín en 1991. Escribió y dirigió su primera película Yue Shi (1999) que ganó premios en varios festivales de cine. 'Jingzhe' ('La historia de Ermei'), se proyectó en 2004 la sección Panorama de la Berlinale, festival en el que obtuvo el máximo galardón, el Oso de Oro, con su tercera película, 'Tu Ya De Hun Shi' ('La boda de Tuya'). En 2009, su cuarta película, 'Fang Zhi Gu Niang' ('Weaving Girl') ganó el Gran Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Montreal, y en 2010 su drama 'Tuan Tuan' ('Apart Together') abrió la 60° Berlinale y ganó el Oso de Plata al Mejor Guion. Su siguiente largometraje, 'Bai Lu Yuan' ('White Deer Plain') ganó el Oso de Plata en 2012.

'Papicha', de Mounia Meddour (Francia/Argelia/Bélgica/Catar)

Argelia, años 90. Nedjma es una estudiante de 18 años apasionada del diseño de moda que se niega a dejar que los trágicos eventos de la Guerra Civil de Argelia le impidan llevar una vida normal con su amiga Wassila. Con un clima social cada vez más conservador, Nedjma rechaza las nuevas prohibiciones establecidas por los radicales islamistas y decide luchar por su libertad e independencia organizando un desfile de moda, desafiando todos los tabúes. Mounia Meddour nació y creció en Argelia. A los 18 años se mudó a Francia con su familia como resultado de las amenazas de muerte que recibieron durante la guerra civil argelina. Estudió periodismo antes de unirse al programa de dirección de verano en La Fémis en París. Su primer cortometraje, 'Edwige' (2011), ganó el Premio Ciné+ en el Festival Saint-Jean-de Luz, el UniFrance Short Film Award y fue presentado en varios festivales, incluido el Festival Internacional de Cine de Dubai. Papicha es su primer largometraje y ha sido seleccionado por Argelia para optar al Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa.

'El plan', de Polo Menárguez (España)

'El plan' es la adaptación de la obra de teatro homónima de Ignasi Vidal. Es la historia de tres perdedores, Paco, Ramón y Andrade, tres amigos que llevan en paro desde que cerró la empresa de seguridad en la que trabajaban. Son las nueve de la mañana y han quedado para ejecutar un plan. Varios contratiempos les impiden salir de casa, y poco a poco se van viendo envueltos en una serie de incómodas discusiones que irán derribando sus muros y arrancarán sus máscaras cambiando para siempre su amistad. Tras una extensa carrera como cortometrajista, Polo Menárguez realiza su primera obra experimental en 2013, Dos amigos, a medio camino entre la ficción y el documental, que fue nominada a mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de Toulouse. Tras trabajar como ayudante de montaje en el documental Política: manual de instrucciones, dirigido por Fernando León de Aranoa, se forma en el taller de realización de documental de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba. Después de estas experiencias decidió rodar en Serbia el documental 'Invierno en Europa', estrenado en la sección DOC. España de nuestro festival en el año 2017, logrando la Mención Especial del Jurado. Centrado también en el tema de la migración ha dirigido la serie documental 'Dreams without Borders', siendo autor de cuatro de sus capítulos.

'A vida invisible de Eurídice Gusmao', de Karim Aïnouz (Brasil)

Río de Janeiro, 1950. Dentro de la conservadora casa de la familia portuguesa Gusmão, Eurídice, de 18 años, y Guida, de 20, son dos inseparables hermanas que se procuran un espacio seguro para sus esperanzas y aspiraciones. Mientras Guida tiene en su hermana pequeña una fiel confidente de sus aventuras románticas, Eurídice encuentra en su enérgica hermana mayor el aliento que necesita para perseguir su sueño de convertirse en pianista profesional. Nacido en 1966 en Fortaleza, Karim Aïnouz estudió arquitectura en Brasilia y cine en la Universidad de Nueva York. Su primer largometraje, 'Madame Satã' (2002), se estrenó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y recibió múltiples premios en todo el mundo. Con 'O Céu de Suely' (2006) y 'Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo', codirigido con Marcelo Gomes (2009), participaron en la sección Horizontes del Festival de Cine de Venecia y ganaron premios internacionales. Su siguiente trabajo, 'O Abismo Prateado' (2011) se presenta en la Quincena de Directores de Cannes. En 2008, Ainouz dirigió 'Alice', una serie para HBO Latinoamérica. 'A Vida Invisible de Eurídice Gusmao' logró el premio a la Mejor Película de la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y ha sido elegida por Brasil para optar al Oscar a Mejor película de habla no inglesa.