Juan Manuel de Prada: «Necesitamos una literatura menos tributaria de las modas» FERNANDO CONDE Valladolid Miércoles, 20 febrero 2019, 10:58

Una historia de amor apenas esbozada permite a Juan Manuel de Prada construir una novela de intriga que revisita viejos mitos, homenajea a uno de sus clásicos cinematográficos y nos pone frente al espejo de la manipulación a la que nos somete el poder y sus altavoces. 'Lucía en la noche' es el último encuentro de Prada con sus lectores. Y de él hablaremos con el escritor zamorano en una nueva sesión del Aula de Cultura que, con el patrocinio de Obra Social laCaixa y la colaboración de la Junta de Castilla y León, tendrá lugar este jueves, en el Palacio Real, a partir de las 20h.

–¿Qué es 'Lucía en la noche'?

–Es una revisitación del mito de Orfeo y Eurídice. Un hombre baja a los infiernos para rescatar a la mujer que ama. «Lucía en la noche» es una novela sobre el misterio de una mujer que se esconde y sobre la obsesión amorosa del protagonista, en la línea de 'Vértigo'. Y,de paso, también una novela que nos permite adentrarnos en los miedos que sobrevuelan las sociedades contemporáneas.

–Tiene aspecto de guion de película.

–La novela tiene varios planos de lectura, es una cebolla a la que el lector puede ir quitándole capas, hasta llegar donde se atreva. La capa más superficial y exterior tal vez pueda parecer un guion de película, pero el corazón tenebroso del texto palpita sobre la experiencia terrible de una persona a la que conocí y que tuvo la desgracia de involucrarse en un turbio asunto que destrozó su vida por completo y la obligó desde entonces a vivir oculta.

–Desde 2012 con 'Me hallará la muerte', ha ido a casi novela por año (esta vez han pasado dos). ¿Necesidad literaria o...?

–En los últimos años tengo muchas más ganas de escribir que nunca. Aunque, quién sabe, a lo peor las pierdo pronto. La inspiración y la vibración espiritual necesaria para escribir son dones del cielo y como vienen se van. Esta vez he tardado más en volver a la cita con mis lectores porque en los dos últimos años he estado muy ocupado preparando sendas ediciones de dos escritoras catalanas a las que quería recuperar, Elisabeth Mulder y Ana María Martínez Sagi. A una ya la edité el año pasado y a la otra lo haré en unos meses, en una antología espectacular que me ha llevado mucho trabajo.

–¿Ha encontrado Prada en Alejandro Ballesteros, de nuevo protagonista, un altavoz para sus propios demonios?

–Alejandro Ballesteros es un personaje 'mutante' al que suelo recurrir en muchas de mis novelas, con perfiles distintos. Recurrí a él por primera vez en 'La tempestad' y desde entonces no ha dejado de acompañarme. Puede que tenga algunos rasgos míos (no siempre los mismos), pero también rasgos completamente ficticios y ajenos a mí.

–¿No se echa en falta una cierta literatura comprometida con los problemas del país?

–Yo lo que creo que se echa en falta es una literatura comprometida con las necesidades del escritor y menos tributaria de las modas. El escritor debe escribir sobre su mundo interior, sobre sus obsesiones, sobre los temas que le preocupan. Lo de los problemas del país es para los reportajes de 'Informe Semanal'. Por otro lado, ¿cuáles son los problemas del país? ¿Aquellos con los que los medios encargados de configurar la versión de la realidad que les interesa? En 'Lucía en la noche' se reflexiona mucho sobre las «versiones oficiales» que actúan como un velo sobre los verdaderos problemas, ocultándolos o deformándolos, para que no sepamos en realidad lo que está sucediendo, para que implantarnos visiones esquemáticas de problemas complejos, de tal modo que la amalgama de poder gigantesca que manipula pueda hacer sus destrozos tranquilamente, mientras aquí andamos preocupadísimos por la corrupción de los partidos políticos, o cualquier otra chorrada.

–¿Tendría éxito una novela sobre la desquicia situación política española? Una novela de humor, por supuesto. A lo Tom Wolfe, por ejemplo.

– Bueno, espero que no sea «a lo Tom Wolfe», que siempre me ha parecido un escritor horroroso. Yo creo que estaría bien escribir un gran esperpento al estilo valleinclanesco. Yo en cierta ocasión ofrecí a mis editores escribir un nuevo 'Ruedo Ibérico' sobre la situación política española, entrando a navaja en los palacios y en los consejos de ministros, pero se me acojonaron.

–¿Se ha apuntado a la novela negra por algo?

–Más que una novela negra, «Lucía en la noche» es una novela de intriga en la que se aborda el misterio humano, o más concretamente el misterio de una mujer que esconde su pasado. Siempre quise escribir algo envuelto en misterio y poesía que se pareciese a «Vértigo», mi película predilecta, y que se moviera entre el reino de los vivos y el reino de los muertos, como hacen los ángeles de Rilke. «Lucía en la noche» es el resultado de ese esfuerzo. Espero no defraudar a mis lectores.