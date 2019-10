El Patio Herreriano explora la pedagogía en el arte Javier Hontoria, director del Patio Herreriano, en la presentación de la muestra. / Dos Santos-Ical Una exposición coteja la idea de libertad expresiva que defendía Ángel Ferrant en 1935 con la creación contemporánea de Antonio Ballester y sus talleres infantiles JESÚS BOMBÍN Valladolid Viernes, 18 octubre 2019, 17:35

Una de las máximas de Ángel Ferrant (1890-1961) fue la experimentación pedagógica en torno al arte basada en la «libertad expresiva». En 1935, este artista emblema del Museo Patio Herreriano diseñó unas pequeñas piezas de cartón de variadas formas y tamaños con las que animaba a los jóvenes a ensamblarlas dejándose llevar por su intuición creativa. Esas mismas piezas articulan 84 años después'Ánfora, grotesco, armazón, maniquí. una exposición sobre pedagogía' a la que el artista Antonio Ballester (Madrid, 1977) aporta en clave de diálogo su obra y los 'collages', acuarelas, setas de barro, patos de madera y alfarería realizados en talleres infantiles en diferentes países y contextos.

El título de la muestra alude a las series con las que Ferrant nombró aquellas piezas ahora expuestas en vitrinas, junto a dibujos con formas de armazones y maniquíes, plantillas de ánfora y objetos recogidos en el mar que ensamblaba. Conviven en la misma sala con dibujos creados por Antonio Ballester en su infancia así como con 'collages' y pinturas realizadas en talleres infantiles en Madrid, México o Brasil.

«La pedagogía es un elemento esencial para entender complejidades y eludir las banalidades del momento», explica Javier Hontoria, director del museo. Tras una inmersión en el archivo pedagógico de Ángel Ferrant, ha encontrado Antonio Ballester un punto en común con él: «La idea de democratización del arte, que no es de nadie, todos somos creativos y creadores, una inquietud que expresan las vanguardias y que en pedagogía aún no se ha asumido enteramente», señaló. «El niño cuando cumple diez o trece años y ve que no llega a conseguir la fidelidad del modelo, pierde las ganas de dibujar y eso no lo podemos consentir; hay que inculcar que no es necesario dibujar de manera realista para crear».

A plasmar esa idea se dedicará la sala 7 del museo, donde se programarán talleres hasta la conclusión de la muestra, el 16 de febrero de 2020. En este espacio se han habilitado mesas y peanas de madera construidas por el carpintero vallisoletano Jesús Morejón, estas últimas siguiendo los patrones diseñados por Ferrant. Sobre ellas se exhiben sus esculturas y documentación de sus experimentos pedagógicos así como objetos realizados en talleres infantiles.

La exposición se consagra a explorar el ámbito divulgativo de Ferrant, de quien el Patio Herreriano cuenta con el mayor legado de obra del artista madrileño en una institución española.