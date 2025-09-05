El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Limen', la obra de Delso que da nombre a la exposición en Espacio Abierto.

Ver 8 fotos
'Limen', la obra de Delso que da nombre a la exposición en Espacio Abierto. J. C. Castillo

Espacio Abierto muestra 'Limen', las ventanas esculpidas en barro de Delso

El escultor y ceramista arandino expone en Valladolid su trabajo junto a una pieza del Colectivo Volandera

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:18

Más allá de cacharros y exponente de una tradición, la alfarera, milenaria, la cerámica ha ido ganando terreno en el arte contemporáneo. Pudo verse en ... la última edición de ARCO. La galería vallisoletana Espacio Abierto inaugura la tercera exposición, en sus cinco años de existencia, dedicada a este material. El arandino Miguel Martínez Delso muestra la potencia escultórica del barro en 'Limen'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  3. 3

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  4. 4 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  6. 6

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  7. 7

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  8. 8

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  9. 9 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  10. 10

    Olleros de Tera clama por el vecino que presuntamente apuñaló a su atracador: «Es la crónica de una muerte anunciada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Espacio Abierto muestra 'Limen', las ventanas esculpidas en barro de Delso