Espacio Abierto muestra 'Limen', las ventanas esculpidas en barro de Delso

Más allá de cacharros y exponente de una tradición, la alfarera, milenaria, la cerámica ha ido ganando terreno en el arte contemporáneo. Pudo verse en ... la última edición de ARCO. La galería vallisoletana Espacio Abierto inaugura la tercera exposición, en sus cinco años de existencia, dedicada a este material. El arandino Miguel Martínez Delso muestra la potencia escultórica del barro en 'Limen'.

Director de la Escuela de Oficios Artísticos y del Museo de Alfarería y Cerámica de Aranda de Duero, Delso hace también piezas con sus alumnos, constituidos en el Colectivo Volandera, que ha traído la obra 'Cuencos' para la ocasión. Si con sus discípulos la evocación geométrica pasa por la disposición de 200 piezas tradicionales, la obra de Delso trabaja la línea recta, la estructura casi arquitectónica de cada obra. Parte de la idea de ventana, de bloques cerámicos organizados en torno a una oquedad, el hueco por donde mira al mundo, por el que otea el paisaje. El acabado esmaltado lo logra con una cocción a 1.300 grados.

Le interesa tanto la materia como su proyección a través de la sombra, la luz que multiplica cada pieza. Ahora trabaja en 'Limen', umbral de una serie en la que buscaba un rojo liso al que finalmente acabó añadiendo manganeso que rompe su uniformidad. Las doce piezas que forman la obra están dispuestas como una instalación. Espacio Abierto inicia una nueva temporada celebrando un lustro en el que han organizado una treintena de muestras y esperan seguir «dinamizando la vida cultural de Valladolid», explican Concha Gay y Javier Redondo. En su afán por «reciclar»proyectos, han firmado un acuerdo con La Térmica Cultural, de Ponferrada para poder intercambiar exposiciones.