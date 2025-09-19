Se vende iglesia en Castilla y León: templos y campanarios por menos de lo que piensas Diferentes edificios religiosos de León o Zamora se anuncian en portales inmobiliarios para particulares y empresas en busca de oportunidades de inversión

Aunque pueda parecer una frivolidad –o incluso una ofensa–, lo cierto es que en Castilla y León existen diferentes edificios religiosos anunciados para su compra en portales 'online' de compraventa de inmuebles.

Por este motivo, tanto un particular como una empresa en busca de una oportunidad de inversión pueden hacerse con una iglesia, una ermita o un campanario con precios que parten desde los 99.000 euros en Castilla y León. Esta realidad contrasta con la tendencia alcista del precio de la vivienda de las grandes ciudades; y se explica con razones como la despoblación rural o los elevados costes de conservación que caracterizan este tipo de inmuebles (la mayoría, construidos varios siglos atrás).

En portales como Idealista o Lançois Doval –sitio web especializado en propiedades de prestigio y casas singulares en España– figuran tres templos cristianos a la venta actualmente en municipios de las provincias de León o Zamora.

Una iglesia en el centro de Toro

«Rehabilitada completamente, tanto en cubiertas, como en interior, siguiendo las directrices del departamento de Patrimonio Regional». Así es como comienza el anuncio publicado en Lançois Doval en el que se vende una antigua iglesia de la Orden Mercedaria que data del siglo XVIII ubicada en el centro de la ciudad zamorana de Toro.

En el anuncio se comparte que el inmueble dispone de unos 250 metros cuadrados construidos, se encuentra «catalogado» y es «ideal para uso residencial, industrial, hostelería o actividades vitivinícolas». También se afirma que el precio está rebajado, ya que «urge su venta», aunque no figura la cifra exacta.

Un campanario por menos de 100.000 euros

Según apunta otro anuncio publicado en Lançois Doval, «tan solo a 35 kilómetros de León» se puede adquirir por 99.000 euros una torre-campanario de una antigua iglesia en Quintana de Rueda, Valdepolo, dentro de la comarca Tierra de León, cuya construcción data aproximadamente del siglo XVII.

La torre de piedra cuenta con «tres niveles habitables», acceso mediante una escalera de caracol de piedra maciza; y medidas exteriores de 6 por 6 metros de base, y 16 metros de altura. Además, se encuentra edificada en una parcela en la ribera del Esla de 1.182 metros cuadrados, rodeada por una valla. Su superficie útil es de aproximadamente 50 metros cuadrados.

Desde Lançois Doval afirman que existe la posibilidad de «ampliar edificando en la parcela y destinar a otros posibles usos tipo ocio o establecimiento hostelero-turístico»; y que la torre ha sido restaurada «por importantes arquitectos con la escuela taller de oficios de León, reconstruyendo la cubierta de tipo tradicional de madera en técnica mudéjar y cubrición en cobre, y restaurando la escalera de caracol en piezas monolíticas de piedra».

Se vende finca con ermita consagrada

«Se vende ermita consagrada en Hinojo, Villazala (León)». De este particular modo se anuncia un templo religioso «construido en 1900» y enclavado en una finca de 9 hectáreas (la cual forma parte de la misma propiedad), actualmente dedicada a labores agrícolas de regadío.

La ermita, «situada a cinco minutos de La Bañeza», según destaca el anunciante, «es una oportunidad de inversión para promoción hotelera o residencial o también como finca de labranza». Sin embargo, en el anuncio no figuran fotografías del interior del templo, aunque sí el precio: 325.000 euros.

Una iglesia rebajada en el centro de Valladolid: de 4,2 millones a 1,9

Construida en el siglo XVII, cerrada en 1978 y desacralizada tras la salida de las religiosas, la iglesia de Las Brígidas (situada en el espacio urbano del mismo nombre) se encuentra a la venta en Valladolid desde hace unos veinte años. Este centenario convento cuenta con 2.500 metros cuadrados de superficie útil repartidos entre el antiguo lugar de culto, un edificio adyacente de tres plantas que formaba parte del Palacio del Licenciado Butrón, así como un pequeño local con entrada independiente.

El precio del inmueble ha ido bajando con el paso del tiempo, desde los 4,2 millones de euros que pedían año 2015 a los 1,9 que figuran en el último anuncio inmobiliario, aún visible en la plataforma Idealista.

A mediados de marzo de 2025, se desveló la existencia de un proyecto para devolver la iglesia a la vida (el templo cuenta con licencia hotelera, según el anunciante) a raíz del plan municipal lanzado para revitalizar la céntrica plaza.

¿Por qué existen iglesias y otros edificios religiosos a la venta en Castilla y León?

La principal razón de que se pongan a la venta este tipo de inmuebles son los elevados costes de su conservación y uso. Por ello, en muchos casos, el propietario (una diócesis, una orden religiosa o un particular) decide vender para reducir gastos, redistribuir patrimonio o porque ya no existe una comunidad que lo mantenga. También influyen la despoblación rural, procesos de reorganización eclesiástica y necesidades económicas puntuales.

¿Quiénes ponen a la venta estos edificios?

Pueden venderlos las diócesis, parroquias, órdenes religiosas, fundaciones o particulares que hayan heredado o adquirido el inmueble. En ocasiones el propietario es también una entidad privada que usó el edificio con fines culturales o sociales y luego decide cederlo o traspasarlo al mercado.