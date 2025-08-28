El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Puerta de la zapatería Villalonga y en el círculo, su dueño, Gonzalo Villalonga.

Puerta de la zapatería Villalonga y en el círculo, su dueño, Gonzalo Villalonga. Carlos Espeso

Adiós a la zapatería más antigua de Valladolid: «Da rabia que el negocio no continúe»

Gonzalo Villalonga, tataranieto del fundador, se despide de la que ha sido su casa durante más de 40 años en una última jornada donde liquidó género que aún conservaba el precio en pesetas

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:34

Basta con ver el escaparate en la calle Ferrari con carteles de liquidación total y echar un vistazo al interior del comercio para darse cuenta ... de que este jueves, 28 de agosto, es el último día de Calzados Villalonga, la zapatería más antigua de Valladolid. Gonzalo Villalonga recoge carteles y empieza a empaquetar desde media mañana «el poco género que me ha sobrado». Aunque las últimas ventas se producen, y a precios asequibles para todos los bolsillos, el sentimiento del dueño del establecimiento es «algo extraño». «Yo también tengo derecho a jubilarme pero me da pena por los recuerdos vividos y rabia porque nadie continúa con el negocio», detalla Gonzalo Villalonga, al frente de la empresa, que puso en marcha siglo XIX su tatarabuelo, durante más de 40 años.

